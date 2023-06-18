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Тюменские врачи поставили на ноги пациента в инвалидном кресле

18 июня 2023, 04:24
Фото: пресс-служба Медицинского города

Тюменские врачи поставили на ноги пациента с разрушенным позвонком

Тюменские врачи поставили на ноги мужчину с редким заболеванием половой системы и злокачественной опухолью в позвоночном канале.

Молодой человек на момент поступления в больницу не мог ходить — ноги были полностью обездвижены, а сам он испытывал сильную боль.

Специалисты Медицинского города провели необходимое лечение — обезболивание, курс лучевой терапии, несколько курсов химиотерапии. На данный момент тюменец может передвигаться самостоятельно, чувствительность ног восстановилась, а опухоль значительно уменьшилась.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителя Тюмени, обратившегося в больницу с жалобами на отравление шаурмой, обнаружили патологию сердца.

Тюменец попал в кардиологию после съеденной шаурмы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Пациенты#Тюменская область
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