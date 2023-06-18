Тюменские врачи поставили на ноги пациента в инвалидном кресле

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Молодой человек на момент поступления в больницу не мог ходить — ноги были полностью обездвижены, а сам он испытывал сильную боль.
Специалисты Медицинского города провели необходимое лечение — обезболивание, курс лучевой терапии, несколько курсов химиотерапии. На данный момент тюменец может передвигаться самостоятельно, чувствительность ног восстановилась, а опухоль значительно уменьшилась.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителя Тюмени, обратившегося в больницу с жалобами на отравление шаурмой, обнаружили патологию сердца.