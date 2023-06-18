Отпуска не будет? В Тюмени услуги туризма подорожали почти на 50%

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И если в январе жители региона потратили на платные услуги 12,8 миллиардов рублей, то в апреле — уже 13,8 миллиардов рублей.
По данным Тюменьстат, за год услуги зарубежного туризма выросли в цене на 47,1%. С декабря по мая на 37,4%. Медицинские услуги подорожали на 7,6%, ветеринарные — на 11,4%, санаторно-оздоровительные и правового характера — на 4,7% и 4% соотвественно.
Рост тарифов на бытовые услуги, жилищные и коммунальные, банков, страхования составил менее 1%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области свободны более 26 тысяч вакансий. Больше всего предложение о работе представлено в отраслях образования, государственного управления и здравоохранения.