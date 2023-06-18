Отпуска не будет? В Тюмени услуги туризма подорожали почти на 50%

По данным Тюменьстат, за год услуги зарубежного туризма выросли в цене на 47,1%. С декабря по мая на 37,4%. Медицинские услуги подорожали на 7,6%, ветеринарные — на 11,4%, санаторно-оздоровительные и правового характера — на 4,7% и 4% соотвественно.