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Отпуска не будет? В Тюмени услуги туризма подорожали почти на 50%

18 июня 2023, 10:00
Фото: 1MI

Тюменцы потратили на платные услуги 53,4 миллиарда рублей

Более 53,4 миллиардов рублей потратили жители Тюменской области за первые четыре месяца этого года на оплату платных услуг.
Сюжет
Тюмень

И если в январе жители региона потратили на платные услуги 12,8 миллиардов рублей, то в апреле — уже 13,8 миллиардов рублей.

По данным Тюменьстат, за год услуги зарубежного туризма выросли в цене на 47,1%. С декабря по мая на 37,4%. Медицинские услуги подорожали на 7,6%, ветеринарные — на 11,4%, санаторно-оздоровительные и правового характера — на 4,7% и 4% соотвественно.

Рост тарифов на бытовые услуги, жилищные и коммунальные, банков, страхования составил менее 1%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области свободны более 26 тысяч вакансий. Больше всего предложение о работе представлено в отраслях образования, государственного управления и здравоохранения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Рост тарифов#Услуги#Тюменьстат#Тюмень#Тюменская область
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