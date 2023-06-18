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На тюменских трассах дежурят инспекторы ГИБДД. Что случилось?

18 июня 2023, 10:11
Фото: ГИБДД

Тюменские автоинспекторы контролируют водителей большегрузов

Более сотни дорожно-транспортных происшествия произошло на дорогах Тюменской области с начала года. В авариях погибли 18 человек, 138 получили травмы.
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Тюмень

Такие данные предоставили в ГИБДД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что практически 50% ДТП произошло по вине водителей большегрузов.

С целью профилактики уровня аварийности инспекторы ГИБДД ведут дежурства на тюменских трассах. Организован надзор за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований организации безопасности дорожного движения при эксплуатации грузового транспорта, также контролируется соблюдение ПДД водителями большегрузов, в первую очередь, на федеральных автодорогах, где вырос трафик грузового движения и аварийность с участием водителей грузовых автомобилей

Ранее «Наш Город» писал, что в сегодня ночью на трассе Тюмень — Нижняя Тавда инспекторы ДПС задержали 15-летнего подростка на отечественном автомобиле. Как выяснилось, ребенок был пьян, а автомобиль взял у своего отца.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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