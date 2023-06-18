На тюменских трассах дежурят инспекторы ГИБДД. Что случилось?

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:13
Такие данные предоставили в ГИБДД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что практически 50% ДТП произошло по вине водителей большегрузов.
С целью профилактики уровня аварийности инспекторы ГИБДД ведут дежурства на тюменских трассах. Организован надзор за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований организации безопасности дорожного движения при эксплуатации грузового транспорта, также контролируется соблюдение ПДД водителями большегрузов, в первую очередь, на федеральных автодорогах, где вырос трафик грузового движения и аварийность с участием водителей грузовых автомобилей
Ранее «Наш Город» писал, что в сегодня ночью на трассе Тюмень — Нижняя Тавда инспекторы ДПС задержали 15-летнего подростка на отечественном автомобиле. Как выяснилось, ребенок был пьян, а автомобиль взял у своего отца.