На тюменских трассах дежурят инспекторы ГИБДД. Что случилось?

С целью профилактики уровня аварийности инспекторы ГИБДД ведут дежурства на тюменских трассах. Организован надзор за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований организации безопасности дорожного движения при эксплуатации грузового транспорта, также контролируется соблюдение ПДД водителями большегрузов, в первую очередь, на федеральных автодорогах, где вырос трафик грузового движения и аварийность с участием водителей грузовых автомобилей