На Тюмень надвигается штормовой ветер

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Метеорологи прогнозируют ливни, проливные дожди, грозы, град и штормовой ветер более 25 метров в секунду. При этом температура воздуха в эти составит всего +6…+10, местами возможны заморозки до -3.
В среду синоптики обещают кратковременные дожди, ветер 4,7 м/с и температуру воздуха +7…+10. В четверг и пятницу, 22 и 23 июня, воздуха прогреется до +13…+16. Осадки в эти дни маловероятны, но облачная погода сохранится.
В субботу, 24 июня, ожидается облачная с прояснениями погода и температура воздуха +19…+21.