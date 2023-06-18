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На Тюмень надвигается штормовой ветер

18 июня 2023, 10:29
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигается штормовой ветер

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Тюменского ЦГМС, на юге региона в ближайшие два дня ожидаются опасные явления.
Сюжет
Тюмень

Метеорологи прогнозируют ливни, проливные дожди, грозы, град и штормовой ветер более 25 метров в секунду. При этом температура воздуха в эти составит всего +6…+10, местами возможны заморозки до -3.

В среду синоптики обещают кратковременные дожди, ветер 4,7 м/с и температуру воздуха +7…+10. В четверг и пятницу, 22 и 23 июня, воздуха прогреется до +13…+16. Осадки в эти дни маловероятны, но облачная погода сохранится.

В субботу, 24 июня, ожидается облачная с прояснениями погода и температура воздуха +19…+21.

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