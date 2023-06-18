Итоги недели: дома снесут ради путепровода, Бережного не посадят, новый субъект РФ

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Десять жилых домов, а также бани, автозаправки и нежилые постройки будут снесены в связи со строительством путепровода через железную дорогу. В распоряжении, размещённом на сайте горадминистрации, указано, что тюменские власти собираются изъять 26 земельных участков по нескольким улицам: Ямская, Магнитогорская и Амурская.
Ранее местные власти выставили на продажу участки в центре города и районе Дома Обороны, которые попадают под КРТ. Начальная цена аукциона не превышает 10 000 рублей.
Виталий Бережной до сих пор пребывает в СИЗО, поскольку его адвокаты подали аппеляцию.
Адвокат Александр Почуев рассказал в своём telegram-канале, что Бережной сейчас пребывает в подавленном сосотоянии. Осуждённый настаивает на обжаловании приговора.
Напомним, 26 мая 2023 года Мосгорсуд вынес Бережному приговор в виде пожизненного заключения за изнасилование и убийство 8-летней Насти Муравьёвой
Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин выступил в своём telegram-канале с предложением создать новый субъект РФ — Юг Тюменской области. Политик разъяснил, почему это необходимо: дело в том, что в нашей стране есть три самостоятельных региона — Тюменская область, а также ХМАО и ЯНАО, однако власть на них не распространяется: губернатор фактически управляет только югом области. Пискайкин считает, что создание четвёртого субъекта позволит решить вопрос.