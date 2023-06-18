Итоги недели: дома снесут ради путепровода, Бережного не посадят, новый субъект РФ

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин выступил в своём telegram-канале с предложением создать новый субъект РФ — Юг Тюменской области. Политик разъяснил, почему это необходимо: дело в том, что в нашей стране есть три самостоятельных региона — Тюменская область, а также ХМАО и ЯНАО, однако власть на них не распространяется: губернатор фактически управляет только югом области. Пискайкин считает, что создание четвёртого субъекта позволит решить вопрос.