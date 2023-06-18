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Итоги недели: дома снесут ради путепровода, Бережного не посадят, новый субъект РФ

18 июня 2023, 14:59
Фото: 1MI

Жилые дома и другие постройки снесут из-за строительства путепровода в Тюмени

Тюменские власти намерены изъять 26 земельных участков ради строительства путепровода. Виталия Бережного пока не могут посадить за убийство из-за аппеляции. Владимир Пискайкин предложил создать новый субъект РФ.
Сюжет
Суд

Жилые дома в Тюмени снесут из-за строительства путепровода

Десять жилых домов, а также бани, автозаправки и нежилые постройки будут снесены в связи со строительством путепровода через железную дорогу. В распоряжении, размещённом на сайте горадминистрации, указано, что тюменские власти собираются изъять 26 земельных участков по нескольким улицам: Ямская, Магнитогорская и Амурская.

Ранее местные власти выставили на продажу участки в центре города и районе Дома Обороны, которые попадают под КРТ. Начальная цена аукциона не превышает 10 000 рублей.

Для строительства путепровода через железную дорогу в Тюмени снесут жилые дома
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Виталия Бережного не могут посадить за убийство ребёнка из-за аппеляции

Виталий Бережной до сих пор пребывает в СИЗО, поскольку его адвокаты подали аппеляцию.

Адвокат Александр Почуев рассказал в своём telegram-канале, что Бережной сейчас пребывает в подавленном сосотоянии. Осуждённый настаивает на обжаловании приговора.

Напомним, 26 мая 2023 года Мосгорсуд вынес Бережному приговор в виде пожизненного заключения за изнасилование и убийство 8-летней Насти Муравьёвой

Виталия Бережного не могут отправить в тюрьму из-за поданной апелляции
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Тюменский депутат предложил создать новый субъект РФ

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин выступил в своём telegram-канале с предложением создать новый субъект РФ — Юг Тюменской области. Политик разъяснил, почему это необходимо: дело в том, что в нашей стране есть три самостоятельных региона — Тюменская область, а также ХМАО и ЯНАО, однако власть на них не распространяется: губернатор фактически управляет только югом области. Пискайкин считает, что создание четвёртого субъекта позволит решить вопрос.

Владимир Пискайкин выдвинет свою кандидатуру в губернаторы Тюменской области
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#Елена Чебоксарова#Путепровод#Снос домов#КРТ#Виталий Бережной#Суд#Убийство#Тюменская областная Дума#Владимир Пискайкин#Выборы губернатора#Тюмень
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