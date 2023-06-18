15-летнего певца из Ишима пригласили в Кремль

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 24 июня, в День молодежи, сотрудники полиции будут раздавать бесплатное мороженое гостям мероприятия по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД. Оно пройдет на стадионе «Геолог».