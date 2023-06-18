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15-летнего певца из Ишима пригласили в Кремль

18 июня 2023, 11:35
Фото: Государственный Кремлёвский дворец

15-летнего певца из Тюменской области пригласили в Кремль

15-летнего жителя Ишима Матвея Гилева пригласили в Кремль. Подростку предложили принять участие в концертной программе в ноябре этого года.
Сюжет
Тюмень
Видео: тг-канал Тюменский Популист

Вокалистом детской рок-группы «Робинзон» Матвеем Гилевым заинтересовались после успешного выступления на сцене Музея Победы на Поклонной горе. 20 мая там состоялся концерт телепремии «‎Патриот России»‎.

Певец из Ишима исполнил две песни «‎Здесь судьба моя» и «Мальчишки. По итогам выступления Матвей Гилев стал лауреатом I степени, передает тг-канал „Тюменский Популист“.

Кстати, Матвей Гилев был участником седьмого сезона шоу «Голос. Дети». На телепередаче он исполнил композицию группы Ария «Штиль».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 24 июня, в День молодежи, сотрудники полиции будут раздавать бесплатное мороженое гостям мероприятия по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД. Оно пройдет на стадионе «Геолог».

В День молодежи тюменцам раздадут бесплатное мороженое
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