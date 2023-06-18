15-летнего певца из Ишима пригласили в Кремль

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Вокалистом детской рок-группы «Робинзон» Матвеем Гилевым заинтересовались после успешного выступления на сцене Музея Победы на Поклонной горе. 20 мая там состоялся концерт телепремии «Патриот России».
Певец из Ишима исполнил две песни «Здесь судьба моя» и «Мальчишки. По итогам выступления Матвей Гилев стал лауреатом I степени, передает тг-канал „Тюменский Популист“.
Кстати, Матвей Гилев был участником седьмого сезона шоу «Голос. Дети». На телепередаче он исполнил композицию группы Ария «Штиль».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 24 июня, в День молодежи, сотрудники полиции будут раздавать бесплатное мороженое гостям мероприятия по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД. Оно пройдет на стадионе «Геолог».