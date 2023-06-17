Виталия Бережного не могут отправить в тюрьму из-за поданной апелляции

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Published Сегодня, 03:38
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«На этой неделе завершена подача апелляционных жалоб В. А. Бережного всеми защитниками и им самим на приговор Мосгорсуда, вынесенный 26 мая по делу об убийстве Анастасии Муравьевой. Защита не согласна с приговором, постановленным на основании вердикта присяжных заседателей, поскольку при рассмотрении уголовного дела были допущены существенные нарушения», — сообщил адвокат бережного Александр Почуев в своем тг-канале.
По его словам, Бережной в настоящее время содержится в московском СИЗО№2 («Бутырской тюрьме»). Он находится в подавленном состоянии» и настаивает на необходимости обжалования, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что Мосгорсуд 26 мая вынес приговор Виталию Бережному. Тюменца приговорили к пожизненному сроку заключения за убийство 8-летней школьницы.