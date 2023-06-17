Виталия Бережного не могут отправить в тюрьму из-за поданной апелляции

Виталия Бережного не могут посадить в тюрьму из-за апелляции

Виталий Бережной, осужденный за убийство и изнасилование 8-летней Анастасии Муравьевой, до сих пор находится в СИЗО. В тюрьму отправить тюменца не могут из-за подачи стороной защиты апелляции.

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