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Виталия Бережного не могут отправить в тюрьму из-за поданной апелляции

17 июня 2023, 03:38
Фото: nashgorod.ru

Виталия Бережного не могут посадить в тюрьму из-за апелляции

Виталий Бережной, осужденный за убийство и изнасилование 8-летней Анастасии Муравьевой, до сих пор находится в СИЗО. В тюрьму отправить тюменца не могут из-за подачи стороной защиты апелляции.
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Тюмень
«На этой неделе завершена подача апелляционных жалоб В. А. Бережного всеми защитниками и им самим на приговор Мосгорсуда, вынесенный 26 мая по делу об убийстве Анастасии Муравьевой. Защита не согласна с приговором, постановленным на основании вердикта присяжных заседателей, поскольку при рассмотрении уголовного дела были допущены существенные нарушения», — сообщил адвокат бережного Александр Почуев в своем тг-канале.

По его словам, Бережной в настоящее время содержится в московском СИЗО№2 («Бутырской тюрьме»). Он находится в подавленном состоянии» и настаивает на необходимости обжалования, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что Мосгорсуд 26 мая вынес приговор Виталию Бережному. Тюменца приговорили к пожизненному сроку заключения за убийство 8-летней школьницы.

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