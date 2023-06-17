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В тюменской деревне 4-летнего мальчика укусила змея

17 июня 2023, 05:54
Фото: Здравоохранение Тюменской области

В тюменской деревне 4-летнего ребенка укусила змея

В деревне под Тюменью 4-летнего ребенка укусила змея. ЧП произошло 13 июня в Нижнетавдинском районе.
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Тюмень

Как выяснилось, гадюка набросилась на малыша в том момент, когда он пытался ее поймать. Родители незамедлительно доставили юного тюменца в больницу. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время 4-летний малыш находится в токсикологическом отделении Областной клинической больницы №2. Его здоровью ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году первый укус змеи был зарегистрирован в середине мая. Жертвой гадюки стал 15-летний подросток из села Мияссы Нижнетавдинского района.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Змеи#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область
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