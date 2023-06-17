В тюменской деревне 4-летнего мальчика укусила змея

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Как выяснилось, гадюка набросилась на малыша в том момент, когда он пытался ее поймать. Родители незамедлительно доставили юного тюменца в больницу. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время 4-летний малыш находится в токсикологическом отделении Областной клинической больницы №2. Его здоровью ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году первый укус змеи был зарегистрирован в середине мая. Жертвой гадюки стал 15-летний подросток из села Мияссы Нижнетавдинского района.