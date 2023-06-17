nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Изображение материала

В тюменском аэропорту пассажирский самолет въехал в столб

17 июня 2023, 05:37
Фото: 1MI

В тюменском Рощино пассажирский самолет столкнулся со столбом

Из тюменского Рощино почти на 10 часов задержан вылет самолета по маршруту Тюмень — Бишкек. Отправка рейса перенесена с 7:20 до 16:45, сообщили в «Рощино».
Сюжет
Тюмень
Фото: аэропорт Рощино

Причиной задержки является повреждение воздушного судна при буксировке со стоянки.

«По предварительным данным, утром 17 июня в аэропорту Рощино при подготовительной буксировке к взлёту, самолет Boeing 737-800, сообщением Тюмень — Бишкек получило повреждение заканцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом. На борту самолета находились 134 пассажира из них 28 детей. Пострадавших нет, рейс задержан», — пояснили в Центральном межрайонном следственном управлении на транспорте СК России.

Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

Заметим, что прилет самолета из Бишкека тоже задержан — почти на восемь часов, с 15:00 до 22:50. Также на час опаздывает в Тюмень из Антальи самолет авиакомпании турецкой авиакомпании Corendon Airlines.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени владельцы прогулочных судов обратились к городским властям с предложением провести работы по углублению реки Туры. По их мнению, это позволит продолжить проведение прогулочных экскурсий реке.

Читайте также:
Тюменцы могут остаться без речных прогулок из-за обмеления ТурыГотовим таблетки: на Тюмень надвигается сильнейшая магнитная буря
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Задержка рейса#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Останемся без воды? Чем грозит тюменцам обмеление Туры
Вчера, 06:57
В Тюменской области в выходные ожидаются заморозки до -5
Вчера, 07:30
Сколько тратят денег на содержание тюменских чиновников?
Вчера, 04:02
Депутаты Тюменской областной Думы оценили работу по обращению с ТКО в регионе
Вчера, 10:13
В Ишиме пропал 13-летний подросток. Его телефон обнаружили в ломбарде
Вчера, 04:28
Землю в центре Тюмени и на Доме Обороны выставили на продажу за 13 тысяч рублей
Вчера, 08:00