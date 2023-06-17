В тюменском аэропорту пассажирский самолет въехал в столб

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Причиной задержки является повреждение воздушного судна при буксировке со стоянки.
«По предварительным данным, утром 17 июня в аэропорту Рощино при подготовительной буксировке к взлёту, самолет Boeing 737-800, сообщением Тюмень — Бишкек получило повреждение заканцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом. На борту самолета находились 134 пассажира из них 28 детей. Пострадавших нет, рейс задержан», — пояснили в Центральном межрайонном следственном управлении на транспорте СК России.
Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.
Заметим, что прилет самолета из Бишкека тоже задержан — почти на восемь часов, с 15:00 до 22:50. Также на час опаздывает в Тюмень из Антальи самолет авиакомпании турецкой авиакомпании Corendon Airlines.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени владельцы прогулочных судов обратились к городским властям с предложением провести работы по углублению реки Туры. По их мнению, это позволит продолжить проведение прогулочных экскурсий реке.