В центре Тюмени к 2030 году построят спорткомплекс и многоуровневый паркинг

В документах, опубликованных на сайте администрации Тюмени, указано, что работы планируют провести в два этапа. В срок до 2025 года будет проведена реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу Максима Горького, 74, для размещения клинико-диагностического центра, до 2030 года завершены работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса.