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В центре Тюмени к 2030 году построят спорткомплекс и многоуровневый паркинг

17 июня 2023, 04:30
Фото: 1MI

В центре Тюмени построят спортивный комплекс и многоуровневую парковку

В центре Тюмени к 2030 году появится спортивно-оздоровительный комплекс с закрытым кортом площадью 7,6 тысяч квадратных метров и многоуровневая автопарковка на 470 машиномест.

Новые объекты планируют разместить в районе улиц Республики — Максима Горького. Здесь же власти намерены провести реконструкцию объекта предприятия общественного питания для размещения в части нежилых помещений многопрофильного клинико-диагностического центра. Информация о строительстве вынесена на публичные слушания.

В документах, опубликованных на сайте администрации Тюмени, указано, что работы планируют провести в два этапа. В срок до 2025 года будет проведена реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу Максима Горького, 74, для размещения клинико-диагностического центра, до 2030 года завершены работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради строительства по улице Ставропольской путепровода через железную дорогу, снесут десятки домов, бань, нежилых зданий. Всего будут изъяты 26 земельных участков.

Для строительства путепровода через железную дорогу в Тюмени снесут жилые дома
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство#Спортивные центры#Парковки#Тюменская область#Касается каждого
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