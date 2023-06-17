В центре Тюмени к 2030 году построят спорткомплекс и многоуровневый паркинг

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Новые объекты планируют разместить в районе улиц Республики — Максима Горького. Здесь же власти намерены провести реконструкцию объекта предприятия общественного питания для размещения в части нежилых помещений многопрофильного клинико-диагностического центра. Информация о строительстве вынесена на публичные слушания.
В документах, опубликованных на сайте администрации Тюмени, указано, что работы планируют провести в два этапа. В срок до 2025 года будет проведена реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу Максима Горького, 74, для размещения клинико-диагностического центра, до 2030 года завершены работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради строительства по улице Ставропольской путепровода через железную дорогу, снесут десятки домов, бань, нежилых зданий. Всего будут изъяты 26 земельных участков.