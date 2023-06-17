В рамках ПМЭФ-2023 прошла дискуссия о развитии коневодства в России

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
На сессии «Конный спорт как образ жизни и перспективное направление бизнеса» собрались представители российского бизнес-сообщества и Федерации конного спорта. В повестку встречи вошли вопросы привлечения финансирования в данное направление, а также пути решения дефицита кадров в этой отрасли, пишет gorod55.ru.
Спикером сессии стал Максим Кретов, советник президента Федерации конного спорта России. В своем выступлении он перечислил ключевые моменты современной истории конного спорта. Речь идет об инвестициях в спортивное конезаводство, а также в развитие конюшенного дела, которое спикер назвал точкой опоры для девелоперов в коневодческой сфере.
Участники дискуссии также заявили о наличии проблем в отрасли, решением которых необходимо заняться. В первую очередь речь идет о маленьком поголовье лошадей и нехватке специалистов в этой области.
Как рассказала директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова, в 2021 году количество зарегистрированного поголовья лошадей составило 1,3 миллиона. Для сравнения, в советский период их количество превышало 34,5 миллиона. Тарасова также отметила, что в стране нет учебных заведений, где обучают специалистов для коневодческой сферы и конного спорта. В Европе же учиться могут далеко не все. Определенные проблемы присутствуют и в топ-менеджменте. Однако стоит отметить, что эти позиции занимают увлеченные личности, активно изучающие сферу.
Свое выступление маркетолог завершила выводом о необходимости создать в России систему подготовки кадров для этого направления.
В рамках сессии Максим Кретов сообщил о трех соглашениях, которые Федерация подписала с вузами в этом году. Договоры касаются специальных кафедр и профессий в области конной индустрии.