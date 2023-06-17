В рамках ПМЭФ-2023 прошла дискуссия о развитии коневодства в России

Как рассказала директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова, в 2021 году количество зарегистрированного поголовья лошадей составило 1,3 миллиона. Для сравнения, в советский период их количество превышало 34,5 миллиона. Тарасова также отметила, что в стране нет учебных заведений, где обучают специалистов для коневодческой сферы и конного спорта. В Европе же учиться могут далеко не все. Определенные проблемы присутствуют и в топ-менеджменте. Однако стоит отметить, что эти позиции занимают увлеченные личности, активно изучающие сферу.