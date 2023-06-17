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В рамках ПМЭФ-2023 прошла дискуссия о развитии коневодства в России

17 июня 2023, 10:38
Фото: Росконгресс
На полях Петербургского международного экономического форума — 2023, который проходит при поддержке Росконгресса, состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием конного бизнеса в стране.

На сессии «Конный спорт как образ жизни и перспективное направление бизнеса» собрались представители российского бизнес-сообщества и Федерации конного спорта. В повестку встречи вошли вопросы привлечения финансирования в данное направление, а также пути решения дефицита кадров в этой отрасли, пишет gorod55.ru.

Спикером сессии стал Максим Кретов, советник президента Федерации конного спорта России. В своем выступлении он перечислил ключевые моменты современной истории конного спорта. Речь идет об инвестициях в спортивное конезаводство, а также в развитие конюшенного дела, которое спикер назвал точкой опоры для девелоперов в коневодческой сфере.

Участники дискуссии также заявили о наличии проблем в отрасли, решением которых необходимо заняться. В первую очередь речь идет о маленьком поголовье лошадей и нехватке специалистов в этой области.

Как рассказала директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова, в 2021 году количество зарегистрированного поголовья лошадей составило 1,3 миллиона. Для сравнения, в советский период их количество превышало 34,5 миллиона. Тарасова также отметила, что в стране нет учебных заведений, где обучают специалистов для коневодческой сферы и конного спорта. В Европе же учиться могут далеко не все. Определенные проблемы присутствуют и в топ-менеджменте. Однако стоит отметить, что эти позиции занимают увлеченные личности, активно изучающие сферу.

Свое выступление маркетолог завершила выводом о необходимости создать в России систему подготовки кадров для этого направления.

В рамках сессии Максим Кретов сообщил о трех соглашениях, которые Федерация подписала с вузами в этом году. Договоры касаются специальных кафедр и профессий в области конной индустрии.

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