Тюменцы могут остаться без речных прогулок из-за обмеления Туры

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:12
По словам помощника директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольги Лузиной, обращение с предложением провести работу по углублению дна по той части, где проходят экскурсионные маршруты направлено в администрацию города, пишет Ура.Ру.
Между тем, вода в Туре продолжает убывать. По данным гидропоста, за последние сутки уровень воды в Туре опустился на 3 сантиметра и составляет -58 сантиметров над нулем поста.
Максимальный уровень 17 июня, 744 сантиметра, был зарегистрирован в 2022 году, минимальный, 33 сантиметра, в 2021 году.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор заверил, что в связи с обмелением Туры город без воды не останется. На вооружении властей имеются различные способы для поддержания функционирования системы водоснабжения в штатном режиме.