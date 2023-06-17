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Тюменцы могут остаться без речных прогулок из-за обмеления Туры

17 июня 2023, 04:10
Фото: Тюменская судоходная компания

Тюменские владельцы прогулочных судов просят углубить Туру

Тюменские владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения возможности прогулок по реке.
Сюжет
Тюмень

По словам помощника директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольги Лузиной, обращение с предложением провести работу по углублению дна по той части, где проходят экскурсионные маршруты направлено в администрацию города, пишет Ура.Ру.

Между тем, вода в Туре продолжает убывать. По данным гидропоста, за последние сутки уровень воды в Туре опустился на 3 сантиметра и составляет -58 сантиметров над нулем поста.

Максимальный уровень 17 июня, 744 сантиметра, был зарегистрирован в 2022 году, минимальный, 33 сантиметра, в 2021 году.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор заверил, что в связи с обмелением Туры город без воды не останется. На вооружении властей имеются различные способы для поддержания функционирования системы водоснабжения в штатном режиме.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Река Тура#Обмеление
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