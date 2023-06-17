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Тюменские рыбаки обнаружили мертвых осетров на берегу реки

17 июня 2023, 10:11
Фото: рыбалка в Тобольском районе

Тюменские рыбаки обнаружили мертвых осетров в реке

Жители тобольской деревни Медянки обнаружили на берегу реки выпотрошенные тушки осетров.
Сюжет
Тюмень
Фото: рыбалка в Тобольском районе
«Вот такая картина у деревни Медянки. Похоже, заготовщики черной икры орудуют. Тушка приплыла по Тоболу. В каком месте её ловили — непонятно. Но она уже начала разлагаться. Следов от рыболовного перемета не было. Скорее всего, ловили сетями или сплавом», — сообщили местные рыбаки в группе «рыбалка в Тобольском районе».

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня в тюменском озере Оброчное из-за жары погибла рыба. Тогда же мор рыбы произошел в реке Тура в районе села Ембаево.

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