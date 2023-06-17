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Тюменец попал в кардиологию после съеденной шаурмы

17 июня 2023, 04:43
Фото: 1MI

У 19-летнего тюменца нашли патологию сердца после съеденной шаурмы

19-летний житель Тюмени попал в больницу после съеденной на обед шаурмы. Молодой человек жаловался на боль в грудной клетке, одышку и высокую температуру.
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Тюмень

Поставленный предварительный диагноз «острый панкректит» не подтвердился. В итоге медики выяснили, что у 19-тюменца обострился гастрит. Кроме того, был выявлен миокардит.

«К обследованию сложного случая подключились врачи отделения лучевой диагностики ОКБ № 2. Мы выполнили МРТ визуализацию сердца, что считается „золотым стандартом“ в кардиологических исследованиях. Благодаря обследованию в режиме реального времени мы смогли увидеть кровоснабжение сердца, работу сократительной функции и клапанов. Нам удалось выявить зону инфаркта средней стенки и подтвердить миокардит», — поделился заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ № 2 Рустам Талыбов.

В настоящее время 19-летний пациент прошел курс необходимого консервативного лечения и уже выписан из больницы. Состоянию его здоровья ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске врачи спасли мужчину с признаками декомпенсации сердечной недостаточности.

Тобольские медики спасли мужчину с серьезным заболеванием сердца
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