Тюменец попал в кардиологию после съеденной шаурмы

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Поставленный предварительный диагноз «острый панкректит» не подтвердился. В итоге медики выяснили, что у 19-тюменца обострился гастрит. Кроме того, был выявлен миокардит.
«К обследованию сложного случая подключились врачи отделения лучевой диагностики ОКБ № 2. Мы выполнили МРТ визуализацию сердца, что считается „золотым стандартом“ в кардиологических исследованиях. Благодаря обследованию в режиме реального времени мы смогли увидеть кровоснабжение сердца, работу сократительной функции и клапанов. Нам удалось выявить зону инфаркта средней стенки и подтвердить миокардит», — поделился заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ № 2 Рустам Талыбов.
В настоящее время 19-летний пациент прошел курс необходимого консервативного лечения и уже выписан из больницы. Состоянию его здоровья ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске врачи спасли мужчину с признаками декомпенсации сердечной недостаточности.