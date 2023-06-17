Пропавшего школьника из Ишима нашли в Омске. За ним уже едет мама

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
«В настоящее время едем в Омск за сыном. К счастью, с ним все в порядке», — рассказала мама пропавшего Дениса Шадрина «Нашему Городу».
По ее словам, ребенка обнаружили сотрудники полиции в Омске в Советском районе. На данный момент юный путешественник из Ишима находится в отделении полиции в ожидании приезда родителей.
Ранее «Наш Город» писал, что 13-летний Денис Шадрин, житель Ишима, пропал 12 июня. Как выяснилось, со своим 18-летним приятелем Денис уехал на такси в Омск. Перед этим свой телефон он сдал в ломбард.
Для того, чтобы не вызывать подозрения у водителя такси, дети сделали вид, что разговаривают с родителями по телефону. Ранее, по словам мамы подростка, Денис из дома никогда не убегал.