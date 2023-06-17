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Пропавшего школьника из Ишима нашли в Омске. За ним уже едет мама

17 июня 2023, 07:53
Фото: Ишим пере Подслушано

Пропавшего подростка из Ишима нашли в Омске

13-летнего подростка, пропавшего 12 июня в Ишиме, нашли. Об этом сообщила «Нашему Городу» мама мальчика Евгения Викторовна.
Сюжет
Тюмень
«В настоящее время едем в Омск за сыном. К счастью, с ним все в порядке», — рассказала мама пропавшего Дениса Шадрина «Нашему Городу».

По ее словам, ребенка обнаружили сотрудники полиции в Омске в Советском районе. На данный момент юный путешественник из Ишима находится в отделении полиции в ожидании приезда родителей.

Ранее «Наш Город» писал, что 13-летний Денис Шадрин, житель Ишима, пропал 12 июня. Как выяснилось, со своим 18-летним приятелем Денис уехал на такси в Омск. Перед этим свой телефон он сдал в ломбард.

Для того, чтобы не вызывать подозрения у водителя такси, дети сделали вид, что разговаривают с родителями по телефону. Ранее, по словам мамы подростка, Денис из дома никогда не убегал.

В Ишиме пропал 13-летний подросток. Его телефон обнаружили в ломбарде
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