На следующей неделе на Тюмень обрушатся дожди

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По прогнозам синоптиков, в воскресенье ночью термометры покажут +2…+7, местами 0…-5, ветер будет дуть со скоростью до 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до +16…+21, осадков не ожидается.
В ночь с воскресенья на понедельник вероятны небольшие дожди в южных районах региона, температура воздуха +3.+8, местами 0…-3. Днем термометры покажут +13…+18, при этом ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 16-21 м/с.
Во вторник и среду, 20 и 21 июня, дождливая погода сохранится, а столбики термометров опустят до +10.+12. В четверг и пятницу немного потеплеет — до +14…+16. В эти дни ожидается пасмурная погода и осадки в виде кратковременных дождей в вечернее время суток.