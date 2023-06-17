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На следующей неделе на Тюмень обрушатся дожди

17 июня 2023, 07:16
Фото: 1MI

В Тюменскую область идет холодная погода и сильные дожди

Метеорологи обещают тюменцам на следующей неделе сильные дожди, грозы и ночные заморозки до -3.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам синоптиков, в воскресенье ночью термометры покажут +2…+7, местами 0…-5, ветер будет дуть со скоростью до 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до +16…+21, осадков не ожидается.

В ночь с воскресенья на понедельник вероятны небольшие дожди в южных районах региона, температура воздуха +3.+8, местами 0…-3. Днем термометры покажут +13…+18, при этом ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 16-21 м/с.

Во вторник и среду, 20 и 21 июня, дождливая погода сохранится, а столбики термометров опустят до +10.+12. В четверг и пятницу немного потеплеет — до +14…+16. В эти дни ожидается пасмурная погода и осадки в виде кратковременных дождей в вечернее время суток.

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