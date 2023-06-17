На следующей неделе на Тюмень обрушатся дожди

Во вторник и среду, 20 и 21 июня, дождливая погода сохранится, а столбики термометров опустят до +10.+12. В четверг и пятницу немного потеплеет — до +14…+16. В эти дни ожидается пасмурная погода и осадки в виде кратковременных дождей в вечернее время суток.