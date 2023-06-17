Мультидисциплинарный подход позволил выявить патологию сердца у 19-летнего тюменца

Началось все с того, что молодой человек съел шаурму, после чего почувствовал себя плохо. У него появилась сжимающая боль в грудной клетке, одышка, тошнота, поднялась температура. Больной попытался вылечить себя самостоятельно, а к врачам обратился только через четверо суток.