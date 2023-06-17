Мультидисциплинарный подход позволил выявить патологию сердца у 19-летнего тюменца

Posted 17 июня 11:10
Published 17 июня 11:10
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Началось все с того, что молодой человек съел шаурму, после чего почувствовал себя плохо. У него появилась сжимающая боль в грудной клетке, одышка, тошнота, поднялась температура. Больной попытался вылечить себя самостоятельно, а к врачам обратился только через четверо суток.
Первичные обследования он прошел в областной инфекционной больнице. Также пациента осмотрел кардиолог из Центра медицины катастроф. Специалисты поставили предварительный диагноз — острый панкреатит и отправили больного в ОКБ №2. Но местный хирург опроверг первоначальные заключения коллег и назначил пациенту дополнительные исследования.
«В анализе крови пациента четко прослеживалось повышение маркеров некроза миокарда, а также нарушения по ЭКГ. В нашем отделении был выявлен острый гастрит и выставлен предварительный диагноз — миокардит», — пояснил завкардиологическим отделением Михаил Устьянцев.
К обследованию сложного случая подключились врачи отделения лучевой диагностики. Пациенту выполнили МРТ визуализацию сердца.
«Благодаря обследованию нам удалось выявить зону инфаркта средней стенки и подтвердить миокардит», — рассказал завотделением лучевой диагностики Рустам Талыбов.
Такое точное подтверждения диагноза позволило назначать эффективную терапию, которую парень успешно прошел. Хирургического вмешательства ему не понадобилось.
Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только высокий профессионализм медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».