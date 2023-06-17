Готовим таблетки: на Тюмень надвигается сильнейшая магнитная буря

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Эксперты рекомендуют метеозависимым людям больше времени проводить не свежем воздухе, отдыхать. Особое внимание здоровью следует уделить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарными диабетом, гипертонией. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание.
Следующая геомагнитная буря ожидается в Тюмени 19 июня. Она начнется с полуночи и продлится в течение двух суток. Сила геомагнитной бури составит 4 балла.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени обратился в больницу с подозрением на отравление шаурмой, а в итоге у него обнаружили заболевание сердца.