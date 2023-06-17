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Published Сегодня, 05:13

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Готовим таблетки: на Тюмень надвигается сильнейшая магнитная буря

17 июня 2023, 05:13
Фото: ЧС Тюмень

На Тюмень обрушится геомагнитная буря силой 4 балла

Магнитная буря силой три балла обрушится сегодня на Тюмень. Природное явление будет наблюдаться на протяжении всего дня.
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Тюмень

Эксперты рекомендуют метеозависимым людям больше времени проводить не свежем воздухе, отдыхать. Особое внимание здоровью следует уделить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарными диабетом, гипертонией. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание.

Следующая геомагнитная буря ожидается в Тюмени 19 июня. Она начнется с полуночи и продлится в течение двух суток. Сила геомагнитной бури составит 4 балла.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени обратился в больницу с подозрением на отравление шаурмой, а в итоге у него обнаружили заболевание сердца.

Тюменец попал в кардиологию после съеденной шаурмы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магнитные бури#Магнитная буря#Природные явления#Тюмень#Тюменская область
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