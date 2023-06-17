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«Было страшно»: тюменка вышла на крики и обнаружила лужи крови в подъезде

17 июня 2023, 15:17
Фото: 1MI

Тюменка обнаружила лужи крови в подъезде на улице Николая Фёдорова

Местная жительница сообщила в паблике «ЧС Тюмень», что во втором подъезде многоквартирного дома по улице Николая Фёдорова, 17, происходило нечто страшное.

По словам тюменки, она услышала громкие крики в подъезде в четыре утра, после чего обнаружила там кровь.

«Через пару часов вышла и обнаружила лужи крови. Было страшно, не знаю, что думать», — рассказала анонимная подписчица паблика.

В комментариях тюменцы сообщили, что в этом доме примерно 6 лет назад зарезали молодого человека. По словам подписчиков, ни тогда, ни сейчас в полицию никто не обращался, поскольку люди предполагали, что никто не приедет.

Редакции «Нашего города» пока не удалось получить официальные комментарии от УМВД по Тюменской области по этому вопросу. Подробности ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что 23-летний тюменец убил 21-летнюю знакомую в квартире жилого дома по адресу Дмитрия Менделеева.

В Тюмени убили молодую девушку в квартире на улице Дмитрия Менделеева. Фото
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#Елена Чебоксарова#Убийство#Кровь#Жилой дом#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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