«Было страшно»: тюменка вышла на крики и обнаружила лужи крови в подъезде

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
По словам тюменки, она услышала громкие крики в подъезде в четыре утра, после чего обнаружила там кровь.
«Через пару часов вышла и обнаружила лужи крови. Было страшно, не знаю, что думать», — рассказала анонимная подписчица паблика.
В комментариях тюменцы сообщили, что в этом доме примерно 6 лет назад зарезали молодого человека. По словам подписчиков, ни тогда, ни сейчас в полицию никто не обращался, поскольку люди предполагали, что никто не приедет.
Редакции «Нашего города» пока не удалось получить официальные комментарии от УМВД по Тюменской области по этому вопросу. Подробности ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что 23-летний тюменец убил 21-летнюю знакомую в квартире жилого дома по адресу Дмитрия Менделеева.