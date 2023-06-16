Жителей Тюменской области призывают заключать контракт для службы в армии в Сургуте

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
«Лучшие условия службы по контракту предлагают в Югре», — отмечается в паблике «Ишим пере Подслушано».
Заключить контракт предлагается в Сургуте обещая большие единовременные выплаты (195 тысяч рублей сразу). Новобранцы могут дополнительно получить «единую региональную выплату». Бойцам обещают улучшенную экипировку и другое снаряжение.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменкам тоже предлагают заключить контракт на прохождение военной службы обещая зарплату от 125 до 350 тысяч рублей. Предложение адресовано врачам и медперсоналу.