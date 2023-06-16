nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Изображение материала

Жителей Тюменской области призывают заключать контракт для службы в армии в Сургуте

16 июня 2023, 11:18
Фото: 1MI

Тюменцам обещают лучшие условия для службы в армии при заключении контракта в Югре

Тюменцев призывают заключать контракт для службы в ВС РФ в Югре. Соответствующая реклама стала появляться в пабликах ВК.
Фото: Скрин в паблике "Ишим пере Подслушано"
«Лучшие условия службы по контракту предлагают в Югре», — отмечается в паблике «Ишим пере Подслушано».

Заключить контракт предлагается в Сургуте обещая большие единовременные выплаты (195 тысяч рублей сразу). Новобранцы могут дополнительно получить «единую региональную выплату». Бойцам обещают улучшенную экипировку и другое снаряжение.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменкам тоже предлагают заключить контракт на прохождение военной службы обещая зарплату от 125 до 350 тысяч рублей. Предложение адресовано врачам и медперсоналу.

На службу по контракту в Тюмени берут женщин до 47 лет. Зарплата до 350 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Общество#Тюменцы#Контракты#Военные#Единовременные выплаты
Подпишитесь
Останемся без воды? Чем грозит тюменцам обмеление Туры
Сегодня, 06:57
В Тюменской области в выходные ожидаются заморозки до -5
Сегодня, 07:30
Сколько тратят денег на содержание тюменских чиновников?
Сегодня, 04:02
Депутаты Тюменской областной Думы оценили работу по обращению с ТКО в регионе
Сегодня, 10:13
В Ишиме пропал 13-летний подросток. Его телефон обнаружили в ломбарде
Сегодня, 04:28
Землю в центре Тюмени и на Доме Обороны выставили на продажу за 13 тысяч рублей
Сегодня, 08:00