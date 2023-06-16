Засуха в Тюмени продолжается, в июне было мало дождей

Ранее «Наш город» сообщал, что май в этом году стал одним из самых жарких за всю 130-летнюю историю наблюдений. Резко снизилось и количество осадков в областной столице. В июне ситуация не улучшилась, до 20 числа синоптики Гисметео не обещают существенных осадков в Тюмени. В городе с катастрофической скоростью продолжает убыть вода в Туре.