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Засуха в Тюмени продолжается, в июне было мало дождей

16 июня 2023, 10:49
Фото: 1MI

Июнь тоже стал для тюменцев очень засушливым. Осадков пока не ожидается

В ближайшее время существенных осадков в Тюмени не ожидается. Это лето в городе очень засушливое.

Ранее «Наш город» сообщал, что май в этом году стал одним из самых жарких за всю 130-летнюю историю наблюдений. Резко снизилось и количество осадков в областной столице. В июне ситуация не улучшилась, до 20 числа синоптики Гисметео не обещают существенных осадков в Тюмени. В городе с катастрофической скоростью продолжает убыть вода в Туре.

Только на юге Тюменской области (в основном Ишимский район) до конца недели прогнозируют небольшие дожди, но всё ещё может измениться.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Вода
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