Юные пациенты Тюменской поликлиники №8 получают нужные справки прямо в школе

«Школы составляют списки детей, нуждающихся в получении справок для занятий в спортивных секциях, — объясняет Наталья Санникова. — Анализ документации по профилактическим осмотрам и определению группы здоровья проводит школьный медицинский работник. Аппарат теле-ЭКГ „Валента“ предоставляется поликлиникой, но диагностические процедуры также проводятся в школах. Результаты заносятся в кардиоархив. И сами справки детям выдают тоже школьные медработники. В данный момент, с одобрения Тюменского областного департамента здравоохранения, к проекту подключаются и другие городские поликлиники».