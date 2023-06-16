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Posted 16 июня 11:58

Published 16 июня 11:58

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

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Юные пациенты Тюменской поликлиники №8 получают нужные справки прямо в школе

16 июня 2023, 11:58
Фото: 1MI
В Тюмени с начала года две тысячи юных пациентов, прикрепленных к городской поликлинике №8, получили справки для занятий в спортивных секциях и сдачи норм ГТО прямо в школьных медицинских кабинетах. Об этом рассказали в областном департаменте здравоохранения.

«Обычно в период летних каникул в поликлиниках разом оказывается множество здоровых детей вместе с родителями. Они приходят за справками для занятий в спортивных секциях, — рассказывает Наталья Санникова, заведующий детской поликлиникой №8. — Но теперь в этом больше нет необходимости. Нужные справки можно получить прямо в школе!

Проект, призванный облегчить жизнь родителям и детям, инициировали специалисты городской поликлиники №8, подключив к его реализации лицей №81, школы №9 и №13, которые находятся на территории медучреждения.

«Школы составляют списки детей, нуждающихся в получении справок для занятий в спортивных секциях, — объясняет Наталья Санникова. — Анализ документации по профилактическим осмотрам и определению группы здоровья проводит школьный медицинский работник. Аппарат теле-ЭКГ „Валента“ предоставляется поликлиникой, но диагностические процедуры также проводятся в школах. Результаты заносятся в кардиоархив. И сами справки детям выдают тоже школьные медработники. В данный момент, с одобрения Тюменского областного департамента здравоохранения, к проекту подключаются и другие городские поликлиники».

По словам доктора Санниковой, такой механизм выдачи справок здоровым детям не только позволяет избежать лишних визитов в поликлинику, но и эффективно перераспределяет нагрузку между врачами и средним медицинским персоналом. А еще освобождает слоты записи на первичный прием врача-педиатра для пациентов, нуждающихся в лечении. И повышает доступность записи в кабинет функциональной диагностики, где выполняется ЭКГ.

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