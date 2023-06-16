«Я знаю, где ты живешь»: в Тюмени есть лифты, в которых не нужно нажимать кнопки

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В одной руке пакет с продуктами, в другой — ребенок, в третьей — велосипед для чада, в четвертой — планшет для срочной работы…
Человеком с супер способностями чувствуют себя молодые мамы, бизнесмены, фрилансеры и многие другие тюменцы, когда стоят перед дверью в подъезд, пытаясь найти ключ от домофона.
Бесключевой доступ — уже не ноу-хау для современных ЖК. Специальный ключ-метка за вас открывает дверь, как только вы подходите к подъезду. FaceID — еще одна технология, которая позволяет освободить руки.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» пошли дальше. В своих проектах они устанавливают лифты, которые автоматические спускаются на первый этаж, когда вы заходите в парадную.
Но и это еще не все. В первом цифровом жилом комплексе Сибири — микрорайоне «Домашний» — лифты поднимаются на ваш этаж сами. Как это работает? В управляющей компании можно «привязать» ваш телефон к лифту. Главное, чтобы на мобильном устройстве было установлено приложение «Моя Страна», включены блютус и вай-фай. Вы заходите в лифт, он уже знает на каком этаже вы живете, за вас «нажимает» нужную кнопку и вот вы уже в пути на нужный этаж.
Чтобы каждый житель чувствовал себя еще комфортнее, в ЖК «Страна Девелопмент» создана безбарьерная среда. На входах в парадные нет ступеней и пандусов вплоть до лифтов. На пути из лифта до квартиры тоже нет никаких преград. На жилых этажах предусмотрена беспороговая дверь, закрепленная в открытом состоянии электромагнитным держателем.
На улице также предусмотрены плавные спуски и переходы. На всей территории ЖК создана среда, чтобы и мамы с колясками, и дети с самокатами, и люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно.
Цифровая среда ЖК «Страна Девелопмент» не заканчивается в парадных. В каждой квартире уже установлен базовый комплект «умного дома». Он позволяет дистанционно включать/выключать свет и питание розеток, получать уведомления, если сработают датчики протечек, и также удаленно перекрыть воду. Система сама предупреждает об отклонениях или изменениях в пространстве квартиры с помощью мобильного приложения.
Во дворах — беседки с подогревом и USB-розетками, на бульваре — арт-объекты с дополненной реальностью помогут узнать про уникальное тюменское зодчество, как купцы влияли на ход истории, познакомиться с сибирскими птицами и еще о сотне событий и фактов.