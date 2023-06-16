«Я знаю, где ты живешь»: в Тюмени есть лифты, в которых не нужно нажимать кнопки

Но и это еще не все. В первом цифровом жилом комплексе Сибири — микрорайоне «Домашний» — лифты поднимаются на ваш этаж сами. Как это работает? В управляющей компании можно «привязать» ваш телефон к лифту. Главное, чтобы на мобильном устройстве было установлено приложение «Моя Страна», включены блютус и вай-фай. Вы заходите в лифт, он уже знает на каком этаже вы живете, за вас «нажимает» нужную кнопку и вот вы уже в пути на нужный этаж.