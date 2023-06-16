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«Я знаю, где ты живешь»: в Тюмени есть лифты, в которых не нужно нажимать кнопки

16 июня 2023, 06:41
Фото: «Страна Девелопмент»
Цифровая среда в жилищном комплексе «Домашний» от застройщика «Страна Девелопмент» встречает на улице и провожает до квартиры.

В одной руке пакет с продуктами, в другой — ребенок, в третьей — велосипед для чада, в четвертой — планшет для срочной работы…

Человеком с супер способностями чувствуют себя молодые мамы, бизнесмены, фрилансеры и многие другие тюменцы, когда стоят перед дверью в подъезд, пытаясь найти ключ от домофона.

Бесключевой доступ — уже не ноу-хау для современных ЖК. Специальный ключ-метка за вас открывает дверь, как только вы подходите к подъезду. FaceID — еще одна технология, которая позволяет освободить руки.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» пошли дальше. В своих проектах они устанавливают лифты, которые автоматические спускаются на первый этаж, когда вы заходите в парадную.

Фото: «Страна Девелопмент»

Но и это еще не все. В первом цифровом жилом комплексе Сибири — микрорайоне «Домашний» — лифты поднимаются на ваш этаж сами. Как это работает? В управляющей компании можно «привязать» ваш телефон к лифту. Главное, чтобы на мобильном устройстве было установлено приложение «Моя Страна», включены блютус и вай-фай. Вы заходите в лифт, он уже знает на каком этаже вы живете, за вас «нажимает» нужную кнопку и вот вы уже в пути на нужный этаж.

Видео: «Страна Девелопмент»

Чтобы каждый житель чувствовал себя еще комфортнее, в ЖК «Страна Девелопмент» создана безбарьерная среда. На входах в парадные нет ступеней и пандусов вплоть до лифтов. На пути из лифта до квартиры тоже нет никаких преград. На жилых этажах предусмотрена беспороговая дверь, закрепленная в открытом состоянии электромагнитным держателем.

Фото: «Страна Девелопмент»

На улице также предусмотрены плавные спуски и переходы. На всей территории ЖК создана среда, чтобы и мамы с колясками, и дети с самокатами, и люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно.

Цифровая среда ЖК «Страна Девелопмент» не заканчивается в парадных. В каждой квартире уже установлен базовый комплект «умного дома». Он позволяет дистанционно включать/выключать свет и питание розеток, получать уведомления, если сработают датчики протечек, и также удаленно перекрыть воду. Система сама предупреждает об отклонениях или изменениях в пространстве квартиры с помощью мобильного приложения.

Фото: «Страна Девелопмент»

Во дворах — беседки с подогревом и USB-розетками, на бульваре — арт-объекты с дополненной реальностью помогут узнать про уникальное тюменское зодчество, как купцы влияли на ход истории, познакомиться с сибирскими птицами и еще о сотне событий и фактов.

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#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#ЖК#Застройка#Покупка квартир#Видео
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