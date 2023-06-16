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Posted 16 июня 12:51

Published 16 июня 12:51

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

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Выпускники тюменских школ могут бесплатно получить ИТ-специальность

16 июня 2023, 12:51
Фото: 1MI
Вузам Тюменской области в 2023 году выделено более 800 бюджетных мест В Тюменской области на подготовку ИТ-кадров в этом году выделено 800 бюджетных мест в вузах и 650 в техникумах и колледжах. Об этом сообщили в департаменте информатизации региона.

Ежегодно количество бюджетных мест на ИТ-специальности увеличивается согласно поручению президента России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». В рамках текущей приемной кампании подготовку специалистов по ИТ-направлениям осуществляет Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет.

Основные группы специальностей, по которым ведется подготовка ИТ-специалистов в регионе:

  • 01.00.00 Математика и механика;
  • 02.00.00 Компьютерные и информационные науки;
  • 09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
  • 10.00.00 Информационная безопасность.

В рамках среднего профессионального образования в Тюменской области также ведется подготовка ИТ-специалистов. Перечень образовательных организаций среднего профессионального образования, занимающихся подготовкой ИТ-кадров:

  • ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»;
  • ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»;
  • ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»;
  • ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»;
  • ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»;
  • ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»
  • ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»;
  • ГАПОУ ТО «Тюменский колледж экономики, управления и права»;
  • Многопрофильный колледж ФГОБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».

Перечень специальностей:

  • 09.01.04 Наладчик аппаратных средств инфокоммуникационных систем;
  • 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
  • 09.02.06 Сетевое и системное администрирование;
  • 09.02.07 Информационные системы и программирование;
  • 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.

Документы принимаются несколькими способами: через личный кабинет на сайте образовательной организации, при личном обращении или же на почту. Кроме того, документы для поступления в вуз можно подать онлайн с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» (на сайте «Госуслуги»). Для этого абитуриенту нужно заполнить электронное заявление: выбрать вуз, указать предметы, по которым сданы ЕГЭ, загрузить копии документов об образовании и индивидуальных достижениях и следить за информацией в личном кабинете. Также есть возможность подать заявление в учреждение среднего профессионального образования через сервис госуслуги «Подать заявление в колледж».

Прием документов на бюджетные места по результатам ЕГЭ в вузах завершается 25 июля, в средних профессиональных образовательных организациях — 15 августа 2023 года.

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