Выпускники тюменских школ могут бесплатно получить ИТ-специальность

Документы принимаются несколькими способами: через личный кабинет на сайте образовательной организации, при личном обращении или же на почту. Кроме того, документы для поступления в вуз можно подать онлайн с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» (на сайте «Госуслуги»). Для этого абитуриенту нужно заполнить электронное заявление: выбрать вуз, указать предметы, по которым сданы ЕГЭ, загрузить копии документов об образовании и индивидуальных достижениях и следить за информацией в личном кабинете. Также есть возможность подать заявление в учреждение среднего профессионального образования через сервис госуслуги «Подать заявление в колледж».