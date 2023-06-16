Выпускники тюменских школ могут бесплатно получить ИТ-специальность

Posted 16 июня 12:51
Published 16 июня 12:51
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Ежегодно количество бюджетных мест на ИТ-специальности увеличивается согласно поручению президента России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». В рамках текущей приемной кампании подготовку специалистов по ИТ-направлениям осуществляет Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет.
Основные группы специальностей, по которым ведется подготовка ИТ-специалистов в регионе:
В рамках среднего профессионального образования в Тюменской области также ведется подготовка ИТ-специалистов. Перечень образовательных организаций среднего профессионального образования, занимающихся подготовкой ИТ-кадров:
Перечень специальностей:
Документы принимаются несколькими способами: через личный кабинет на сайте образовательной организации, при личном обращении или же на почту. Кроме того, документы для поступления в вуз можно подать онлайн с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» (на сайте «Госуслуги»). Для этого абитуриенту нужно заполнить электронное заявление: выбрать вуз, указать предметы, по которым сданы ЕГЭ, загрузить копии документов об образовании и индивидуальных достижениях и следить за информацией в личном кабинете. Также есть возможность подать заявление в учреждение среднего профессионального образования через сервис госуслуги «Подать заявление в колледж».
Прием документов на бюджетные места по результатам ЕГЭ в вузах завершается 25 июля, в средних профессиональных образовательных организациях — 15 августа 2023 года.