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В Восточном микрорайоне и Зарекой проводят ремонт дорог

16 июня 2023, 09:22

Шесть километров дорог на четырех объектах отремонтируют в Тюмени

Подрядчики приступают к ремонту улиц Энергетиков, 30 лет Победы, Щербакова и Пролетарской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На улице Энергетиков проводится асфальтирование тротуаров. На улице 30 лет Победы (участок от Пермякова до Моторостроителей) обновят дорожное полотно — для этого применят метод фрезерования.

На улице Щербакова проводятся работы по восстановлению газонов, а на улице Пролетарской (участок от Военной до Полевой) в ближайшее время запланировано закончить установку дорожных знаков и трех остановок.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени стартовал третий этап ремонта путепровода через Транссиб. В связи с этим движение в районе Плеханова временно ограничено.

Движение в районе Плеханова ограничили из-за ремонта путепровода
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#Елена Чебоксарова#Безопасные качественные дороги#Ремонт дорог#Безопасность на дорогах#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Касается каждого
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