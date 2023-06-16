В Восточном микрорайоне и Зарекой проводят ремонт дорог

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
На улице Энергетиков проводится асфальтирование тротуаров. На улице 30 лет Победы (участок от Пермякова до Моторостроителей) обновят дорожное полотно — для этого применят метод фрезерования.
На улице Щербакова проводятся работы по восстановлению газонов, а на улице Пролетарской (участок от Военной до Полевой) в ближайшее время запланировано закончить установку дорожных знаков и трех остановок.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени стартовал третий этап ремонта путепровода через Транссиб. В связи с этим движение в районе Плеханова временно ограничено.