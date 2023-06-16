nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Изображение материала

В Тюменской области в выходные ожидаются заморозки до -5

16 июня 2023, 07:30
Фото: 1MI

На юге Тюменской области ожидаются заморозки до -5

Метеорологи предупреждают жителей Тюменской области о резком похолодании на юге региона. В ближайшие дни в ночные часы ожидаются заморозки до 0…-5, дневная температура воздуха составит +13…+18.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам синоптиков Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в субботу, 17 июня, в северных районах ожидаются дожди, местами грозы, ветер 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха +5…+10 ночью, в отдельных района 0…-5. Днем +16…+21.

В воскресенье и понедельник в юных района Тюменской области пройдут небольшие дожди. В ночные часы термометры не поднимутся выше +3…+8, местами возможны заморозки до 0…-3, днем ожидается +13…+18. Скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 16-21 м/с.

Потеплеет в Тюмени только к концу следующей недели — 23 июня, в пятницу, воздух прогреется до +22. С 26 по 28 июня в областной столице установится теплая погода — днем термометры будут показывать +26…+28, ночью +14…+15.

Останемся без воды? Чем грозит тюменцам обмеление Туры
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменцам разрешили купаться в 8 водоемах. А что с погодой?Движение в районе Плеханова ограничили из-за ремонта путепровода
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюменская область#Тюмень
Подпишитесь
Почему в Тюмени пахнет дымом?
Сегодня, 04:50
Температура воздуха в Тюмени вновь идёт на спад: ожидается холодный ветер
Вчера, 01:39
Сколько тратят денег на содержание тюменских чиновников?
Сегодня, 04:02
Под Тюменью разрушается переполненная аварийная школа
Вчера, 10:59
В Ишиме пропал 13-летний подросток. Его телефон обнаружили в ломбарде
Сегодня, 04:28
«Новые люди» помогли тюменским студентам разработать оригинальный бизнес-проект
Вчера, 06:44