В Тюменской области в выходные ожидаются заморозки до -5

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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По прогнозам синоптиков Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в субботу, 17 июня, в северных районах ожидаются дожди, местами грозы, ветер 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха +5…+10 ночью, в отдельных района 0…-5. Днем +16…+21.
В воскресенье и понедельник в юных района Тюменской области пройдут небольшие дожди. В ночные часы термометры не поднимутся выше +3…+8, местами возможны заморозки до 0…-3, днем ожидается +13…+18. Скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 16-21 м/с.
Потеплеет в Тюмени только к концу следующей недели — 23 июня, в пятницу, воздух прогреется до +22. С 26 по 28 июня в областной столице установится теплая погода — днем термометры будут показывать +26…+28, ночью +14…+15.