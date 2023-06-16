В Тюменской области с начала года сдано почти 780 тысяч кв. метров жилья

По данным Главного управления строительства Тюменской области, на 1 июня 2023 года в регионе введено 778,4 тысячи квадратных метров жилья. Это на 19% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

За пять месяцев строительные организации завершили строительство многоквартирных домов общей площадью 379,6 тыс. кв. метров. В секторе индивидуального жилья введено в эксплуатацию 398,8 тыс. кв. метров. «Строительство жилья идёт высокими темпами. На 1 июня текущего года выдано 56 разрешений на строительство многоквартирных домов. Компании намерены возвести по ним почти 600 тысяч кв. метров нового комфортного жилья», — рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Добавим, в Тюменской области в стадии строительства находятся 349 многоквартирных домов общей площадью жилья более 3,9 млн кв. метров.