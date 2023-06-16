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В Тюменской области может появиться новый субъект России

16 июня 2023, 11:22
Фото: тг-канал Владимир Пискайкин

Тюменский депутат предложил создать новый субъект РФ

Глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», кандидат в губернаторы Тюменской области Владимир Пискайкин предложил создать новый субъект Российской Федерации — Юг Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Об этом он заявил в своем тг-канале. По словам политика, Тюменская область с автономными округами, Югрой и Ямалом, — регионы самостоятельные и равноправные.

«Не секрет, что между Тюменской областью и автономными округами есть противоречия, которые были особенно явными в 90-х годах прошлого века. В наследство этих решений Дума и губернатор Тюменской области избираются, в том числе, и на территории Югры и Ямала. Но по факту обе ветви власти управляют только югом Тюменской области. В этой связи мне видится, что у нас есть два пути — усиливать унификацию в области законодательства или просить федеральные власти создать четвертый субъект — Юг Тюменской области», — заявил Пискайкин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 10 сентября, в единый день голосования, состоятся выборы губернатора региона. В настоящее время на кресло главы Тюменской области претендуют действующий губернатор Александр Моор, Владимир Пискайкин, депутаты облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев (ЕР), депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников от партии ЛДПР.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Владимир Пискайкин#Тюмень#Тюменская область#Депутаты
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