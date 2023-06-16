В Тюменской области может появиться новый субъект России

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 10 сентября, в единый день голосования, состоятся выборы губернатора региона. В настоящее время на кресло главы Тюменской области претендуют действующий губернатор Александр Моор, Владимир Пискайкин, депутаты облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев (ЕР), депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников от партии ЛДПР.