В Сбере рассказали о планах инвестировать в транспортные проекты Сибири

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы о необходимости применения конкретных инструментов для развития Сибири, определения территориального плана развития и внедрения передовых мировых практик на территории Сибири. Дмитрий Вахруков отметил, что развитие крупных территорий, включая Сибирь, требует устранения инфраструктурных ограничений. В рамках этого процесса в Сибири планируется реализация 185 инвестиционных проектов, которые создадут около 180 тысяч новых рабочих мест.