В Сбере рассказали о планах инвестировать в транспортные проекты Сибири

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
На этой сессии приняли участие различные участники, включая вице-президента по региональной политике и взаимодействию с органами власти компании «РУСАЛ» Елену Безденежных, заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, депутата Госдумы РФ Александра Дроздова, главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Ведущим сессии был экономический обозреватель Алексей Бобровский, пишет gorod55.ru.
В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы о необходимости применения конкретных инструментов для развития Сибири, определения территориального плана развития и внедрения передовых мировых практик на территории Сибири. Дмитрий Вахруков отметил, что развитие крупных территорий, включая Сибирь, требует устранения инфраструктурных ограничений. В рамках этого процесса в Сибири планируется реализация 185 инвестиционных проектов, которые создадут около 180 тысяч новых рабочих мест.
Сергей Цивилёв подчеркнул, что отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, особенно железнодорожной, является одной из главных преград для развития Сибирских регионов. Он также подчеркнул важность сотрудничества и объединения регионов Сибири, а не их конкуренции друг с другом.