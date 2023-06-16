В РЭО сообщили о размещении двух выпусков облигаций на сумму 4,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:01
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что размещение состоялось 14 июня. Из полученных средств был выделен льготный кредит Невскому экологическому оператору, реализующему проект КПО «Волхонка» в Петербурге. Запуск этого КПО позволит приблизить Санкт-Петербург к выполнению показателей по 100%-ной обработке отходов и снижению захоронения отходов в два разапишет gorod55.ru.
Объект будет ежегодно обрабатывать до 200 000 тонн ТКО и утилизировать почти 117 000 тонн в год. Комплекс должен начать работу в конце текущего года.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что оба выпуска полностью выкупил Сбер.
Российский экологический оператор был создан в 2019 году. Главной задачей РЭО является формирование системы обращения с ТКО в Российской Федерации. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. В планах уже к 2030 году достижение стопроцентной сортировки ТКО и двукратного сокращения объёмов твёрдых коммунальных отходов, отправляемых на свалки. Достижение данных показателей возможно при построении экономики замкнутого цикла.