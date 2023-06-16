В РЭО сообщили о размещении двух выпусков облигаций на сумму 4,4 млрд рублей

Российский экологический оператор был создан в 2019 году. Главной задачей РЭО является формирование системы обращения с ТКО в Российской Федерации. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. В планах уже к 2030 году достижение стопроцентной сортировки ТКО и двукратного сокращения объёмов твёрдых коммунальных отходов, отправляемых на свалки. Достижение данных показателей возможно при построении экономики замкнутого цикла.