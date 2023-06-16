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В РЭО сообщили о размещении двух выпусков облигаций на сумму 4,4 млрд рублей

16 июня 2023, 08:01
Фото: pxhere.com
Российский экологический оператор разместил два выпуска облигаций (серий 05-КИ и 06-КИ) на сумму 4,4 млрд рублей. Полученные средства будут переданы Невскому экологическому оператору.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что размещение состоялось 14 июня. Из полученных средств был выделен льготный кредит Невскому экологическому оператору, реализующему проект КПО «Волхонка» в Петербурге. Запуск этого КПО позволит приблизить Санкт-Петербург к выполнению показателей по 100%-ной обработке отходов и снижению захоронения отходов в два разапишет gorod55.ru.

Объект будет ежегодно обрабатывать до 200 000 тонн ТКО и утилизировать почти 117 000 тонн в год. Комплекс должен начать работу в конце текущего года.

Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что оба выпуска полностью выкупил Сбер.

Российский экологический оператор был создан в 2019 году. Главной задачей РЭО является формирование системы обращения с ТКО в Российской Федерации. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. В планах уже к 2030 году достижение стопроцентной сортировки ТКО и двукратного сокращения объёмов твёрдых коммунальных отходов, отправляемых на свалки. Достижение данных показателей возможно при построении экономики замкнутого цикла.

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