В Ишиме пропал 13-летний подросток. Его телефон обнаружили в ломбарде

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Об этом рассказала «Нашему Городу» мама мальчика Евгения Викторовна. По ее словам, о том, что сын уехал почти за 300 километров от родного города, рассказал таксист, увезший детей в Омск.
«Когда они садили в машину, то специально сделали вид, будто говорят с родителями по телефону, чтобы не вызывать подозрения», — пояснила Евгения Викторовна.
По словам мамы подростка, ранее Денис никогда из дома не убегал. Со своим 18-летним приятелем он знаком всего пару-тройку месяцев.
«Родственников у нас в Омске нет. Зачем туда поехал сын не знаю», — посетовала Евгения Викторовна.
По ее словам, последний раз с сыном она разговаривала по телефону во второй половине дня 12 июня. После этого он перестал выходить на связь. При этом выяснилось, что телефон мальчика был сдан в ломбард.
Когда Дениса Шадрина видели в последний раз, он был одет в черную футболку, черную водолазку и черные джинсы. С собой была красная поясная сумка и рюкзак. Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят звонить по телефону 8-922-266-3726 или 02/102.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале июня в лесу Викуловского района потерялся 4-летний ребенок. К счастью, ребенка быстро нашли.