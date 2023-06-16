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В Ишиме пропал 13-летний подросток. Его телефон обнаружили в ломбарде

16 июня 2023, 04:28
Фото: Ишим пере Подслушано

В Ишиме с 12 июня разыскивают 13-летнего подростка

13-летнего Дениса Шадрина разыскивают в Ишиме с 12 июня. По предварительным данным, ребенок со своим 18-летним знакомым уехал в Омск.
Сюжет
Тюмень
Фото: Ишим пере Подслушано

Об этом рассказала «Нашему Городу» мама мальчика Евгения Викторовна. По ее словам, о том, что сын уехал почти за 300 километров от родного города, рассказал таксист, увезший детей в Омск.

«Когда они садили в машину, то специально сделали вид, будто говорят с родителями по телефону, чтобы не вызывать подозрения», — пояснила Евгения Викторовна.

По словам мамы подростка, ранее Денис никогда из дома не убегал. Со своим 18-летним приятелем он знаком всего пару-тройку месяцев.

«Родственников у нас в Омске нет. Зачем туда поехал сын не знаю», — посетовала Евгения Викторовна.

По ее словам, последний раз с сыном она разговаривала по телефону во второй половине дня 12 июня. После этого он перестал выходить на связь. При этом выяснилось, что телефон мальчика был сдан в ломбард.

Когда Дениса Шадрина видели в последний раз, он был одет в черную футболку, черную водолазку и черные джинсы. С собой была красная поясная сумка и рюкзак. Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят звонить по телефону 8-922-266-3726 или 02/102.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале июня в лесу Викуловского района потерялся 4-летний ребенок. К счастью, ребенка быстро нашли.

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