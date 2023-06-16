В ДТП на тюменской трассе погибли два человека. Фото

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Омской области, в районе 408-го километра автодороги столкнулись большегруз Renault и грузовик «Соболь». По предварительным данным, 52-летний водитель Renault нарушил безопасную дистанцию. Причиной ДТП стало ухудшение видимости на трассе из-за задымления от ландшафтных пожаров.