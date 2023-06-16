В ДТП на тюменской трассе погибли два человека. Фото

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Омской области, в районе 408-го километра автодороги столкнулись большегруз Renault и грузовик «Соболь». По предварительным данным, 52-летний водитель Renault нарушил безопасную дистанцию. Причиной ДТП стало ухудшение видимости на трассе из-за задымления от ландшафтных пожаров.
В результате аварии погибли водитель 59-летний водитель «Соболя» и 52-лений пассажир. Второй пассажир «Соболя», мужчина 1979 года рождения и водитель Renault получили травмы и были госпитализированы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего 13-летнего подростка. Известно, что ребенок со своим 18-летним приятелем уехали на такси в Омск.