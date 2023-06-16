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В ДТП на тюменской трассе погибли два человека. Фото

16 июня 2023, 06:28
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Тюмень — Омск. Трагедия произошла сегодня утром в Крутинском районе.
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ДТП
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Омской области, в районе 408-го километра автодороги столкнулись большегруз Renault и грузовик «Соболь». По предварительным данным, 52-летний водитель Renault нарушил безопасную дистанцию. Причиной ДТП стало ухудшение видимости на трассе из-за задымления от ландшафтных пожаров.

В результате аварии погибли водитель 59-летний водитель «Соболя» и 52-лений пассажир. Второй пассажир «Соболя», мужчина 1979 года рождения и водитель Renault получили травмы и были госпитализированы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего 13-летнего подростка. Известно, что ребенок со своим 18-летним приятелем уехали на такси в Омск.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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