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Тюменца освободили из рабства, он строил дома у Каспийского моря. Фото

16 июня 2023, 14:31
Фото: Скрин в ВК движения «Альтернатива»

Жителя Тюменской области спасли из рабства на стройке в Дагестане. Фото

Тюменца Михаила Гиска спасли из рабства на стройке в Дагестане. Об этом сообщили волонтёры 13 июня.

Мужчина работал на берегу Каспийского моря, строил домики для отдыхающих. Его «наняли на работу» в Москве, где он пытался обустроить свою жизнь.

«Там он познакомился с парнем по имени Гиска Михаил Васильевич, 1988 года рождения, родом из Тюменской области (на фото справа). Он был завербован в Москве, где пытался как-то устроить свою жизнь. У парня нет родственников, к которым можно было бы обратиться за помощью, он выпускник детдома», — сообщается в паблике ВК волонтёрского движения «Альтернатива».

Уже на стройке мужчина понял, что денег за работу ему платить не будут. За его передвижениями следили бригадиры Запир, Сауд и Сагид. На данный момент тюменец находится в приюте, ему ничего не угрожает.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Александр Мязин
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