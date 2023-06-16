Тюменца освободили из рабства, он строил дома у Каспийского моря. Фото

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Мужчина работал на берегу Каспийского моря, строил домики для отдыхающих. Его «наняли на работу» в Москве, где он пытался обустроить свою жизнь.
«Там он познакомился с парнем по имени Гиска Михаил Васильевич, 1988 года рождения, родом из Тюменской области (на фото справа). Он был завербован в Москве, где пытался как-то устроить свою жизнь. У парня нет родственников, к которым можно было бы обратиться за помощью, он выпускник детдома», — сообщается в паблике ВК волонтёрского движения «Альтернатива».
Уже на стройке мужчина понял, что денег за работу ему платить не будут. За его передвижениями следили бригадиры Запир, Сауд и Сагид. На данный момент тюменец находится в приюте, ему ничего не угрожает.