Тюменца на 7 лет отправят в тюрьму за вырубку сосен

По предварительной информации, мужчина нанял разнорабочих, чтобы спилить лесные насаждения, не имея разрешительных документов. В итоге он вырубил 50 сосен, чтобы использовать их на сельскохозяйственные нужды. Установлено, что обвиняемый является владельцем небольшой пилорамы в Пинжаки.