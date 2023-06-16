Тюменца на 7 лет отправят в тюрьму за вырубку сосен

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
По предварительной информации, мужчина нанял разнорабочих, чтобы спилить лесные насаждения, не имея разрешительных документов. В итоге он вырубил 50 сосен, чтобы использовать их на сельскохозяйственные нужды. Установлено, что обвиняемый является владельцем небольшой пилорамы в Пинжаки.
Сумма ущерба от вырубки составила порядка одного миллиона рублей.
Следствием ОП N 2 МО МВД России «Тобольский» в отношении тюменца возбуждено уголовное дело. Он обвиняется, в соответствии с частью 3 статьи 260 УК РФ, сообщают в telegram-канале «МВД МЕДИА».
Ранее «Наш город» писал, что тюменец нашёл много грибов по Московскому тракту.