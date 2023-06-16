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Posted 16 июня 13:29

Published 16 июня 13:29

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

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Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с крупной компанией ТЭК

16 июня 2023, 13:29
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор и главный исполнительный директор «НК „Роснефть“ Игорь Сечин заключили соглашение о сотрудничестве между компанией и регионом. Церемония подписания документа состоялась на площадке экономического форума в Санкт-Петербурге.

Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона.

В числе ключевых направлений сотрудничества — создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение промышленных предприятий Тюменской области в производственные и логистические цепочки компании «Роснефть», обеспечение потребителей региона качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергетического потенциала Тюменской области.

Стороны также намерены реализовывать региональные социально-экономические программы и проекты по охране природы.

В Тюменской области работают крупные дочерние предприятия «Роснефти» — «РН-Уватнефтегаз» и «Тюменнефтегаз», а также корпоративный научно-проектный институт.

Сотрудничество «Роснефти» и правительства Тюменской области будет способствовать дальнейшему укреплению социальной стабильности и развитию региональной экономики.

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