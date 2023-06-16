Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с крупной компанией ТЭК

Posted 16 июня 13:29
Published 16 июня 13:29
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона.
В числе ключевых направлений сотрудничества — создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение промышленных предприятий Тюменской области в производственные и логистические цепочки компании «Роснефть», обеспечение потребителей региона качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергетического потенциала Тюменской области.
Стороны также намерены реализовывать региональные социально-экономические программы и проекты по охране природы.
В Тюменской области работают крупные дочерние предприятия «Роснефти» — «РН-Уватнефтегаз» и «Тюменнефтегаз», а также корпоративный научно-проектный институт.
Сотрудничество «Роснефти» и правительства Тюменской области будет способствовать дальнейшему укреплению социальной стабильности и развитию региональной экономики.