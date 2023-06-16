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Тобольская школьница выпала из окна, девочка скончалась

16 июня 2023, 12:44
Фото: 1MI

В Тобольском районе скончалась девочка, она выпала из окна

По данным Telegram-каналов, в Тобольском районе скончалась девочка. Она выпала из окна многоквартирного дома.

Всё произошло поздно ночью. О трагедии узнали знакомые девочки, которые учились с ней в школе. Родственникам погибшей принесли соболезнования.

«Вызов поступил в 3:14, бригада прибыла на место в 3:18, медики констатировали смерть», — сообщили представители депздрава «Нашему городу».

Подписчики паблика ВК «Типичный Тобольск» сообщают, что ей было 11 лет. Другие подробности инцидента устанавливаются.

Сегодня «Наш город» сообщал, что два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск. Трагедия произошла утром в Крутинском районе.

В ДТП на тюменской трассе погибли два человека. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Человек выпал из окна#Скорая помощь
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