Тобольская школьница выпала из окна, девочка скончалась

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Всё произошло поздно ночью. О трагедии узнали знакомые девочки, которые учились с ней в школе. Родственникам погибшей принесли соболезнования.
«Вызов поступил в 3:14, бригада прибыла на место в 3:18, медики констатировали смерть», — сообщили представители депздрава «Нашему городу».
Подписчики паблика ВК «Типичный Тобольск» сообщают, что ей было 11 лет. Другие подробности инцидента устанавливаются.
Сегодня «Наш город» сообщал, что два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск. Трагедия произошла утром в Крутинском районе.