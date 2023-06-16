Специалисты УСТЭК завершили второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей

Всего за летний период в Тюмени пойдет 7 этапов гидравлических испытаний, во время которых на плотность и прочность будет проверено более 680 км трубопроводов централизованной системы теплоснабжения. Адреса домов и график отключения ГВС доступны на сайте https://ao-ustek.ru». УСТЭК напоминает жителям, что при обнаружении растекания воды или других признаков повреждения теплосетей, необходимо сообщать по телефону контакт-центра: +7 (3452) 38-62-00.