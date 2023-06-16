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РЭО поддержит строительство завода по переработке базовых масел в Тульской области

16 июня 2023, 19:55
Фото: reo.ru
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО), правительство Тульской области и ООО «РПМ-Узловая» подписали соглашение, предусматривающее строительство в регионе предприятия по восстановлению базовых масел и выпуску готовых индустриальных, моторных и других техмасел.

Как сообщает inkazan.ru, заключение договоренности между тремя сторонами — гендиректором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым, главой Тульской области Алексеем Дюминым и представителем «РПМ-Узловая» Алексеем Гарбером — прошло на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Дениса Буцаева, с регионом и инвестором удалось договориться о сотрудничестве в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вторичными ресурсами. Такая партнерская работа способствует минимизации негативного влияния таких отходов на здоровье граждан и препятствует загрязнению окружающей среды, помогает вовлекать отходы в хозяйственную деятельность. Реализуемый на территории Тульской области проект подразумевает строительство производственных мощностей, на которых будут выпускаться масла из отработанных базовых масел. Запуск в работу такого завода соответствует стратегиям экономики замкнутого цикла, поэтому ППК «РЭО» проинвестирует реализацию проекта.

Суммарно на постройку и ввод в эксплуатацию нового объекта необходимо 1,6 миллиарда рублей инвестиций на первом этапе и 3,2 миллиарда рублей — на втором. Благодаря появлению предприятия в регионе будет открыто около 330 новых рабочих мест. Первая очередь объекта должна быть реализована до конца 2026 года, вторая — до конца 2028 года.

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