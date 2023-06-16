РЭО поддержит строительство завода по переработке базовых масел в Тульской области

По словам Дениса Буцаева, с регионом и инвестором удалось договориться о сотрудничестве в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вторичными ресурсами. Такая партнерская работа способствует минимизации негативного влияния таких отходов на здоровье граждан и препятствует загрязнению окружающей среды, помогает вовлекать отходы в хозяйственную деятельность. Реализуемый на территории Тульской области проект подразумевает строительство производственных мощностей, на которых будут выпускаться масла из отработанных базовых масел. Запуск в работу такого завода соответствует стратегиям экономики замкнутого цикла, поэтому ППК «РЭО» проинвестирует реализацию проекта.