РЭО поддержит строительство завода по переработке базовых масел в Тульской области

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
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Как сообщает inkazan.ru, заключение договоренности между тремя сторонами — гендиректором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым, главой Тульской области Алексеем Дюминым и представителем «РПМ-Узловая» Алексеем Гарбером — прошло на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Дениса Буцаева, с регионом и инвестором удалось договориться о сотрудничестве в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вторичными ресурсами. Такая партнерская работа способствует минимизации негативного влияния таких отходов на здоровье граждан и препятствует загрязнению окружающей среды, помогает вовлекать отходы в хозяйственную деятельность. Реализуемый на территории Тульской области проект подразумевает строительство производственных мощностей, на которых будут выпускаться масла из отработанных базовых масел. Запуск в работу такого завода соответствует стратегиям экономики замкнутого цикла, поэтому ППК «РЭО» проинвестирует реализацию проекта.
Суммарно на постройку и ввод в эксплуатацию нового объекта необходимо 1,6 миллиарда рублей инвестиций на первом этапе и 3,2 миллиарда рублей — на втором. Благодаря появлению предприятия в регионе будет открыто около 330 новых рабочих мест. Первая очередь объекта должна быть реализована до конца 2026 года, вторая — до конца 2028 года.