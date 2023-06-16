РЭО и Татарстан планируют запуск совместных проектов по объектам ТКО по концессии

Подробности предстоящей работы раскрыл гендиректор ППК «РЭО». Он отметил значимость подписания соглашения о реализации инвестиционных проектов по строительству современных предприятий по обращению с отходами на основе концессий. На уровне региона уже согласована дорожная карта, согласно которой будет вестись постройка двух комплексных объектов мощностью 1,1 миллиона тонн в год. На реализацию таких целей необходимо свыше 15 миллиардов рублей инвестиций. Российский экологический оператор планирует обеспечить финансирование проектов в размере 95% от их стоимости. На отведенных под возведение предприятий территориях уже начались изыскания.