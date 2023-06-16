РЭО и Татарстан планируют запуск совместных проектов по объектам ТКО по концессии

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
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Updated Сегодня, 15:40
Соответствующее соглашение подписали на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и раис Татарстана Рустам Минниханов. Как сообщает inkazan.ru, документ был подписан в присутствии зампреда российского правительства Виктории Абрамченко.
Подробности предстоящей работы раскрыл гендиректор ППК «РЭО». Он отметил значимость подписания соглашения о реализации инвестиционных проектов по строительству современных предприятий по обращению с отходами на основе концессий. На уровне региона уже согласована дорожная карта, согласно которой будет вестись постройка двух комплексных объектов мощностью 1,1 миллиона тонн в год. На реализацию таких целей необходимо свыше 15 миллиардов рублей инвестиций. Российский экологический оператор планирует обеспечить финансирование проектов в размере 95% от их стоимости. На отведенных под возведение предприятий территориях уже начались изыскания.
Концессионные соглашения в Татарстане станут одними из наиболее масштабных по сумме инвестирования в стране.
Запуск в работу таких комплексов даст республике возможность достичь целевых показателей по сокращению объемов отправляемого на полигоны мусора вдвое и сортировке 100% отходов.
ППК «Российский экологический оператор» учреждена согласно указу президента 14 января 2019 года. Главной целью работы организации является формирование комплексной системы обращения с отходами на федеральном и региональном уровнях. Согласно национальному проекту «Экология», решение таких задач необходимо для снижения объемов отправляемого на захоронение мусора, что минимизирует экологическую нагрузку на население. К 2030 году предполагается добиться сортировки 100% объема ТКО и снижения на 50% отходов, попадающих на свалки. Для достижения указанных результатов необходимо построение экономики замкнутого цикла.