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РЭО и Татарстан планируют запуск совместных проектов по объектам ТКО по концессии

16 июня 2023, 15:39
Фото: piqsels.com
Проекты по строительству предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Татарстан начнут реализовывать на основе концессионных соглашений.

Соответствующее соглашение подписали на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и раис Татарстана Рустам Минниханов. Как сообщает inkazan.ru, документ был подписан в присутствии зампреда российского правительства Виктории Абрамченко.

Подробности предстоящей работы раскрыл гендиректор ППК «РЭО». Он отметил значимость подписания соглашения о реализации инвестиционных проектов по строительству современных предприятий по обращению с отходами на основе концессий. На уровне региона уже согласована дорожная карта, согласно которой будет вестись постройка двух комплексных объектов мощностью 1,1 миллиона тонн в год. На реализацию таких целей необходимо свыше 15 миллиардов рублей инвестиций. Российский экологический оператор планирует обеспечить финансирование проектов в размере 95% от их стоимости. На отведенных под возведение предприятий территориях уже начались изыскания.

Концессионные соглашения в Татарстане станут одними из наиболее масштабных по сумме инвестирования в стране.

Запуск в работу таких комплексов даст республике возможность достичь целевых показателей по сокращению объемов отправляемого на полигоны мусора вдвое и сортировке 100% отходов.

ППК «Российский экологический оператор» учреждена согласно указу президента 14 января 2019 года. Главной целью работы организации является формирование комплексной системы обращения с отходами на федеральном и региональном уровнях. Согласно национальному проекту «Экология», решение таких задач необходимо для снижения объемов отправляемого на захоронение мусора, что минимизирует экологическую нагрузку на население. К 2030 году предполагается добиться сортировки 100% объема ТКО и снижения на 50% отходов, попадающих на свалки. Для достижения указанных результатов необходимо построение экономики замкнутого цикла.

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