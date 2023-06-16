Путин: «Зонтичный» механизм кредитования МСП пользуется большим спросом

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Президент отметил эффективность данного механизма и высокий спрос на него, особенно в промышленности, туризме и информационных технологиях.
В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент поручил правительству определить целевые лимиты для увеличения объемов кредитования. Он попросил министра финансов России Антона Силуанова проработать и утвердить эти лимиты. Президент подчеркнул, что данный механизм является реальным инструментом развития экономики в целом.
Владимир Путин напомнил, что «зонтичный» механизм представляет собой поручительства, предоставляемые Корпорацией МСП предпринимателям, которым не хватает залога для получения кредита. Он отметил, что данный механизм функционирует во всех регионах России и уже выдано более 39 тысяч кредитов на общую сумму свыше 350 миллиардов рублей. Президент привел примеры значительного увеличения числа кредитов с поручительством для обрабатывающих производств и предпринимателей в сфере информационных технологий.
Таким образом, Владимир Путин подчеркнул необходимость продления и расширения «зонтичного» механизма кредитования МСП, который является важным инструментом для развития экономики.