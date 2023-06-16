Путин: «Зонтичный» механизм кредитования МСП пользуется большим спросом

Владимир Путин напомнил, что «зонтичный» механизм представляет собой поручительства, предоставляемые Корпорацией МСП предпринимателям, которым не хватает залога для получения кредита. Он отметил, что данный механизм функционирует во всех регионах России и уже выдано более 39 тысяч кредитов на общую сумму свыше 350 миллиардов рублей. Президент привел примеры значительного увеличения числа кредитов с поручительством для обрабатывающих производств и предпринимателей в сфере информационных технологий.