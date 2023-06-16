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Путин: «Зонтичный» механизм кредитования МСП пользуется большим спросом

16 июня 2023, 17:37
Фото: piqsels.com
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости продления и расширения механизма кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) с использованием «зонтичной» системы поручительств до 2030 года.

Президент отметил эффективность данного механизма и высокий спрос на него, особенно в промышленности, туризме и информационных технологиях.

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент поручил правительству определить целевые лимиты для увеличения объемов кредитования. Он попросил министра финансов России Антона Силуанова проработать и утвердить эти лимиты. Президент подчеркнул, что данный механизм является реальным инструментом развития экономики в целом.

Владимир Путин напомнил, что «зонтичный» механизм представляет собой поручительства, предоставляемые Корпорацией МСП предпринимателям, которым не хватает залога для получения кредита. Он отметил, что данный механизм функционирует во всех регионах России и уже выдано более 39 тысяч кредитов на общую сумму свыше 350 миллиардов рублей. Президент привел примеры значительного увеличения числа кредитов с поручительством для обрабатывающих производств и предпринимателей в сфере информационных технологий.

Таким образом, Владимир Путин подчеркнул необходимость продления и расширения «зонтичного» механизма кредитования МСП, который является важным инструментом для развития экономики.

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