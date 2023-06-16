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Посетителей торгового центра в Восточном районе эвакуировали

16 июня 2023, 13:02
Фото: 1MI

Жители Тюмени сообщают об эвакуации посетителей ТЦ «Пять звезд»

Очевидцы сообщают, что в торговом центре на улице Артамонова, 8, эвакуировали людей.

Информация об этом появилась в telegram-канале «Тюмень N1». Подписчики в комментариях под публикацией подтвердили, что все покупатели находятся на улице.

ТЦ «Пять звезд» располагается в здании жилого на первом и втором этажах.

Комментарии от администрации торгового центра о причинах эвакуации редакции «Наш город» пока получить не удалось — на звонок не ответили. Подробности ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что в конце мая из ТЦ «Матрешка» эвакуировали десятки людей.

Эвакуация людей из ТЦ «Матрешка» в Тюмени. Видео
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#Елена Чебоксарова#Эвакуация#Покупатели#Тюменцы#Общество#Новости тюмени
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