Посетителей торгового центра в Восточном районе эвакуировали

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Информация об этом появилась в telegram-канале «Тюмень N1». Подписчики в комментариях под публикацией подтвердили, что все покупатели находятся на улице.
ТЦ «Пять звезд» располагается в здании жилого на первом и втором этажах.
Комментарии от администрации торгового центра о причинах эвакуации редакции «Наш город» пока получить не удалось — на звонок не ответили. Подробности ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что в конце мая из ТЦ «Матрешка» эвакуировали десятки людей.