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Под Тюменью полностью сгорел большой дом. Фото

16 июня 2023, 10:30
Фото: Скрин видео

В тюменском СНТ «Липовый остров» сгорел деревянный дом. Фото

Около Тюмени в СНТ «Липовый остров» спасатели МЧС потушили деревянный дом.

Возгорание произошло на ул. 14-я Западная в полдень. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, спасатели защищали соседние здания от огня.

«По прибытию на место вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение двух жилых домов. Возникла угроза распространения пожара на соседние дома и строения», — сообщили в Telegram-канале МЧС.

Пострадавших нет, пожар тушили 29 спасателей МЧС.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ещё ощущается запах дыма из-за пожаров в Свердловской области.

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#Александр Мязин
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