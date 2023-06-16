Под Тюменью полностью сгорел большой дом. Фото

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Возгорание произошло на ул. 14-я Западная в полдень. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, спасатели защищали соседние здания от огня.
«По прибытию на место вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение двух жилых домов. Возникла угроза распространения пожара на соседние дома и строения», — сообщили в Telegram-канале МЧС.
Пострадавших нет, пожар тушили 29 спасателей МЧС.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ещё ощущается запах дыма из-за пожаров в Свердловской области.