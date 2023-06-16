Под Тюменью поезд насмерть сбил пьяного мужчину

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Он переходил жд-пути в неположенном месте. По предварительным данным, тюменец находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время расследованием ЧП занимаются следователи. Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня на станции Озеро Андреевское под поезд попала 57-летняя женщина. Тюменку с травмами госпитализировали в больницу.