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Под Тюменью поезд насмерть сбил пьяного мужчину

16 июня 2023, 07:17
Фото: 1MI

В Тюменской области поезд насмерть сбил пьяного мужчину

Трагедия произошла сегодня ночью в районе железнодорожной станции Заводоуковская. В первом часу ночи насмерть был сбит поездом 58-летний мужчина.
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Тюмень

Он переходил жд-пути в неположенном месте. По предварительным данным, тюменец находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время расследованием ЧП занимаются следователи. Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня на станции Озеро Андреевское под поезд попала 57-летняя женщина. Тюменку с травмами госпитализировали в больницу.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поезд#Железные дороги#Тюменская область#ДТП
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