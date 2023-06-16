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Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

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Почему в Тюмени пахнет дымом?

16 июня 2023, 04:50
Фото: nashgorod.ru

В Тюмень вновь вернулись смог и запах гари

Жители Тюмени вновь жалуются на запах гари. По словам горожан, дымом пахнет в районе Студенческого городка, на Московском и Червишевском трактах, Заречном микрорайоне.
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Тюмень

 

По данным сервиса IQAir, в настоящее время индекс качества воздуха в областной столице находится в норме. Концентрация вредных частиц в атмосферном воздухе превышена в 1,4 раза.

Согласно карте пожаров, термоточки действуют в Голышмановском и Уватском районах. Вероятнее всего, запах дыма несет ветер из Уватского района.

По информации департамента лесного комплекса, в регионе действуют 4 лесных пожара. За последние сутки произошло 4 новых лесных пожара, ликвидировано 2 на общей площади 29,4 га.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня ожидается похолодание к вечеру до +14 и усиление ветра до 13 м/с.

В Тюмень вернулся смог. Где горит?
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#Общество#Новости тюмени#Смог#Неприятный запах#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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