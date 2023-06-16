Почему в Тюмени пахнет дымом?

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
По данным сервиса IQAir, в настоящее время индекс качества воздуха в областной столице находится в норме. Концентрация вредных частиц в атмосферном воздухе превышена в 1,4 раза.
Согласно карте пожаров, термоточки действуют в Голышмановском и Уватском районах. Вероятнее всего, запах дыма несет ветер из Уватского района.
По информации департамента лесного комплекса, в регионе действуют 4 лесных пожара. За последние сутки произошло 4 новых лесных пожара, ликвидировано 2 на общей площади 29,4 га.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня ожидается похолодание к вечеру до +14 и усиление ветра до 13 м/с.