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Новые участки под реновацию в Тюмени, к нам идут заморозки, новый регион

16 июня 2023, 18:06
Фото: 1MI

К нам идут заморозки, новые участки под реновацию в Тюмени, юг Тюменской области

В центре и на Доме Обороны в Тюмени продают участки под реновацию. Начальная цена аукциона составляет менее 10 тысяч рублей.

В Тюмени власти ищут подрядчика для проведения новой КРТ.

За последнее время в областной столице власти выделили несколько участков под реновацию на Московском тракте, на улице Дамбовской, на Салаирском тракте и Лесобазе.

На новых торгах стоимость участка площадью 2,87 гектаров в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая составляет 9 тысяч 900 рублей. Начальная цена участка площадью 5,5 гектаров в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская — 2 тысячи 947 рублей.

При этом задаток за участие в аукционе по каждому лоту — 20 миллионов рублей. Подрядчики должны подать заявки до 12 июля.

Для проведения КРТ в рамках улиц Комбинатская — Полярная — Полевая для реализации программы комплексного развития территорий планируют снести несколько домов. В рамках реализации программы КРТ на участке Елизарова — Холодильная — Харьковская будет снесено 10 многоквартирных домов,

Тюменский депутат предложил создать новый субъект РФ.

Кандидат в губернаторы Пискайкин предложил создать новый субъект РФ — Юг Тюменской области. По словам политика, Тюменская область с автономными округами, Югрой и Ямалом, — регионы самостоятельные и равноправные.

Выборы губернатора состоятся в Тюменской области 10 сентября.

В Тюменскую область идут ночные заморозки до -5 градусов.

По прогнозам синоптиков Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в субботу, 17 июня, в северных районах ожидаются дожди, местами грозы, ветер 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха +5…+10 ночью, в отдельных района 0…-5. Днем +16…+21.

В воскресенье и понедельник в юных района Тюменской области пройдут небольшие дожди. В ночные часы термометры не поднимутся выше +3…+8, местами возможны заморозки до 0…-3, днем ожидается +13…+18.

В Тюменской области в выходные ожидаются заморозки до -5
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Реновация
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