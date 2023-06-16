Новые участки под реновацию в Тюмени, к нам идут заморозки, новый регион

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
В Тюмени власти ищут подрядчика для проведения новой КРТ.
За последнее время в областной столице власти выделили несколько участков под реновацию на Московском тракте, на улице Дамбовской, на Салаирском тракте и Лесобазе.
На новых торгах стоимость участка площадью 2,87 гектаров в районе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая составляет 9 тысяч 900 рублей. Начальная цена участка площадью 5,5 гектаров в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская — 2 тысячи 947 рублей.
При этом задаток за участие в аукционе по каждому лоту — 20 миллионов рублей. Подрядчики должны подать заявки до 12 июля.
Для проведения КРТ в рамках улиц Комбинатская — Полярная — Полевая для реализации программы комплексного развития территорий планируют снести несколько домов. В рамках реализации программы КРТ на участке Елизарова — Холодильная — Харьковская будет снесено 10 многоквартирных домов,
Тюменский депутат предложил создать новый субъект РФ.
Кандидат в губернаторы Пискайкин предложил создать новый субъект РФ — Юг Тюменской области. По словам политика, Тюменская область с автономными округами, Югрой и Ямалом, — регионы самостоятельные и равноправные.
Выборы губернатора состоятся в Тюменской области 10 сентября.
В Тюменскую область идут ночные заморозки до -5 градусов.
По прогнозам синоптиков Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в субботу, 17 июня, в северных районах ожидаются дожди, местами грозы, ветер 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха +5…+10 ночью, в отдельных района 0…-5. Днем +16…+21.
В воскресенье и понедельник в юных района Тюменской области пройдут небольшие дожди. В ночные часы термометры не поднимутся выше +3…+8, местами возможны заморозки до 0…-3, днем ожидается +13…+18.