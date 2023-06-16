Нижний Тагил станет крупнейшим поставщиком вторичного сырья

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Почти 30% годового объема ТКО будут отсортированы и вовлечены в хозяйственный оборот региона.
На мусоросортировочном комплексе технологический процесс изначально ориентирован на качественную сортировку и выборку из общего потока вторичного сырья следующей номенклатуры: черные и цветные металлы, стекло, картона и бумаги, пластик. Стекло будет сортироваться по цвету бутылки, а группа «пластик» — разделаться на пленки ПЭВД и ПЭНД, емкости ПЭТ и ПЭВД, фрагменты полипропилена, — рассказал главный инженер проекта по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО «Облкоммунэнерго» Евгений Пузырев.
Главное отличие работы МСК от привычной сортировки отходов на контейнерной площадке состоит в том, что обработка вторичного сырья будет производиться по той номенклатуре, с которой работают переработчики. Вторичное сырье будет прессоваться для удобства погрузки и транспортировки.
Нижний Тагил — город металлургов. Здесь работает один из крупнейших в России заводов — Нижнетагильский металлургический комбинат. Сюда будет отправляться лом цветных и черных металлов. Еще с демидовских времен производство металлов использовало лом. Это продолжается и сейчас.
Ежедневно люди используют множество бумажной продукции, которая после употребления попросту выбрасывается. Кто-то готов копить макулатуру и потом сдавать в пункты приема. Большинство же расстаются с ней, отправляя в мусорный контейнер.
Экономисты подсчитали, что один офисный работник за год производит 100 килограммов макулатуры.
Если пустить 100 кг макулатуры во вторичный оборот, то ежегодно получится не только сохранить одно дерево, но и сэкономить 2 тысячи литров воды, а также уменьшить выбросы СО2 на 170 килограмм.
Древесина лежит в основе технологических цепочек по производству любой бумажной продукции — от бумажных салфеток до книг и журналов. В Свердловской области работают несколько крупных целлюлозно-бумажных комбинатов. Они в технологическом процессе используют макулатуру.
Стекло является непревзойденным лидером по срокам разложения. Уходит около 1000 лет, чтобы стекло снова стало песком, содой и известью. Однако этот материал пригоден для вторичного использования.
В Уральском федеральном округе несколько предприятий по производству стекла и стеклянных изделий. У крупных производителей есть технологии, позволяющие использовать и вторичные отходы. Здесь важно качество исходного материала. Стекло разных цветов не может использоваться вместе. Его нужно разобрать на бесцветное, зеленное, желтое, синее. Далеко не каждый житель готов выбирать из своего мусора стеклянную тару, да еще и сортировать ее по цветам. На мусоросортировочном комплексе этот процесс автоматизирован.
Стекло можно использовать во вторичном производстве неограниченное количество раз. Это помогает не только сократить площадь захоронения отходов, но и сэкономить другие природные ресурсы — газ, известь, песок.
Если стекло явный лидер по периоду разложения, то полимеры и пластик ему почти не уступают. Они разлагаются от 400 до 500 лет. При этом пластиковая бутылка снова может оказаться на прилавке магазина после целого цикла превращений.
Новые изделия пищевого и непищевого назначения могут содержать до 30% уже бывших в употреблении пластмасс. Важно правильно провести сортировку, так как пленку, ПЭТ и ПЭВД, фрагменты полипропилена используют разные производители.
В Башкирии построили целый завод. На нем из пластиковых бутылок производит полимерные гранулы, которые уже на других производствах становятся привычными пластмассовыми и пластиковыми изделиями, в том числе привычной пластиковой бутылкой.
Широкое применение в последние годы получили композитные материалы. Например, термопластичные древесно-полимерные композиты. Этот современный материал состоит из измельченной древесины, полимеров и некоторых химических добавок. Из него производят стройматериалы, заменяющие древесину: облицовочную и половую доску. Из древесно-композитных материалов делают малые архитектурные формы: скамейки, урны, столы. Главное отличие этих изделий — долговечность при осадках и колебании температур.
Крупное производство размещено в Сысертском городском округе. Для производителя нужны надежные источники качественного сырья. Нижний Тагил сможет в этом стать существенным подспорьем.
Металлы, пластик и стекло на мусоросортировочном комплексе сортируются практически без вмешательства человека. Для этого установлены оптические и магнитные сепараторы на технологической линии сортировки, — отметил Евгений Пузырев.
Такой подход исключает «человеческий фактор» и позволяет не допустить смешения фракций, а выборка вторичных ресурсов получается качественной, без лишних примесей.
Для органических отходов в Нижнем Тагиле также нашли способ «умной утилизации» — из них на мусоросортировочном комплексе будут производить техногрунт. Для этого на МСК строят камеры компостирования. Важно, чтобы сторонние примеси, такие как металлы и пластик, в исходном материале были незначительными.
Техногрунт многим знаком. В компостных ямах на садовых участках он образуется за несколько сезонов. В камере компостирования это занимает не больше суток.
Ввод в эксплуатацию нижнетагильского комплекса — серьезный шаг к созданию в регионе экономики замкнутого цикла. Для использования вторичных ресурсов нужна соответствующая сырьевая база с качественной сортировкой. Планируется, что на проектную мощность новый объект выйдет в 2024 году.
Летом 2023 года в Нижнем Тагиле откроется экодом. Здесь будут представлены все полезные фракции твердых коммунальных отходов, которые могут получить «вторую жизнь». Экодом — это просветительский проект, который реализует в регионах Уральского федерального округа холдинговая компания «Экологические системы» (ООО «ХКЭС»). В нем экологи расскажут и покажут, как бережно относиться ко вторичным ресурсам.
Первый экодом на Среднем Урале открыли в мае этого года в селе Никольское Сысертского городского округа. Его созданием занималось АО «Облкомумунэнерго».
Мы участвуем в этом проекте, не только потому, что это часть нашей хозяйственной деятельности. Мы, как и все, являемся потребителями, также производим коммунальные отходы и понимаем, что с ними нужно правильно обращаться. Отходы либо окажутся на полигонах, либо получат вторую жизнь. Начинать нужно с себя. Проект экодом позволяет этот путь пройти вместе, с заботой относиться к месту, где мы живем, — сказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов на открытии экодома.
Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле — это пример нового экологического стандарта. Вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот является его приоритетным направлением. После открытия комплекса город сможет по праву считаться лидером «зеленных технологий».