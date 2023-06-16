Нашли тело тюменца пропавшего без вести в 2021 году. Оно было в погребе

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
С 2021 года шло расследование дела по факту безвестного исчезновения в 2021 году тюменца 1950 года рождения. Было возбуждено дело по признакам ст. 105 УК РФ (убийство). Тогда найти пропавшего не удалось. Через 2 года стали известны подробности произошедшего.
«В ходе обыска в доме обвиняемого с применением специальной криминалистической техники, были найдены следы крови принадлежащей потерпевшему. Под тяжестью улик мужчина согласился сотрудничать со следствием, дал признательные показания в совершении убийства, а также указал место, где скрыл тело», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
В июне 2021 года между мужчинами 1968 и 1950 годов рождения, произошел конфликт. По версии следователей, обвиняемый зарезал тюменца, а потом закопал тело в погребе заброшенного дома.
На данный момент подозреваемый заключен под стражу, он активно сотрудничает со следствием. Проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителю областной столицы предъявлено обвинение в убийстве своей знакомой. По версии следствия всё произошло 29 мая на улице Дмитрия Менделеева. Молодому человеку 23 года. Отмечается, что обвиняемый пришел к своей 21-летней знакомой, проживающей с ним в одном доме. Молодой человек принес девушке ключи от своей квартиры под вымышленным предлогом якобы по случаю его отъезда в другой регион. Между ними произошла ссора, подозреваемый схватил нож и нанес девушке не менее 12 ударов в область шеи. Тюменка скончалась на месте. Подозреваемого удалось быстро задержать, он сутки вёл переписку с родными девушки через телефон. Тело нашел её знакомый.
Следователи задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве, в ходе допроса молодой человек рассказал об обстоятельствах преступления.