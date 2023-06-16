Нашли тело тюменца пропавшего без вести в 2021 году. Оно было в погребе

Ранее «Наш город» сообщал, что жителю областной столицы предъявлено обвинение в убийстве своей знакомой. По версии следствия всё произошло 29 мая на улице Дмитрия Менделеева. Молодому человеку 23 года. Отмечается, что обвиняемый пришел к своей 21-летней знакомой, проживающей с ним в одном доме. Молодой человек принес девушке ключи от своей квартиры под вымышленным предлогом якобы по случаю его отъезда в другой регион. Между ними произошла ссора, подозреваемый схватил нож и нанес девушке не менее 12 ударов в область шеи. Тюменка скончалась на месте. Подозреваемого удалось быстро задержать, он сутки вёл переписку с родными девушки через телефон. Тело нашел её знакомый.