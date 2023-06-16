На полях ПМЭФ-2023 РЭО заключил соглашение о сотрудничестве с Финансовым университето

На базе российских университетов ППК «РЭО» осуществляет подготовку специалистов. Студенты проходят в подразделениях компании практику, а сотрудники, в свою очередь, повышают в вузах свою квалификацию. Кроме этого, сотрудничество ведется в совместных образовательных мероприятиях. Эта работа будет продолжена и в рамках соглашения с Финансовым университетом. Буцаев выразил уверенность, что взаимодействие будет максимально эффективным.