На полях ПМЭФ-2023 РЭО заключил соглашение о сотрудничестве с Финансовым университето

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
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Updated Сегодня, 14:25
Кроме этого, сотрудничество сторон связано со стажировками, профессиональной переподготовкой, созданием учебных программ и повышением квалификации.
Документ был подписан главой РЭО Денисом Буцаевым и ректором вуза Станиславом Прокофьевым, сообщает gorod55.ru.
По словам Буцаева, работа по формированию экономики замкнутого цикла обязательно включает в себя подготовку кадров, обладающих компетенциями в сфере обращения с отходами.
На базе российских университетов ППК «РЭО» осуществляет подготовку специалистов. Студенты проходят в подразделениях компании практику, а сотрудники, в свою очередь, повышают в вузах свою квалификацию. Кроме этого, сотрудничество ведется в совместных образовательных мероприятиях. Эта работа будет продолжена и в рамках соглашения с Финансовым университетом. Буцаев выразил уверенность, что взаимодействие будет максимально эффективным.
В планах совместной работы РЭО и Финансового университета — разработка программ в сфере научно-исследовательской и учебно-методической деятельности. Также партнеры будут создавать программы по развитию проектной деятельности студентов и заниматься научно-исследовательскими разработками.
Соглашение предусматривает проведение Российским экологическим оператором мастер-классов, тренингов и других деловых мероприятий для студентов и выпускников вуза.
Отмечается, что учащиеся и выпускники Финансового университета смогут проходить стажировку в РЭО, также компания окажет им содействие при трудоустройстве. Со стороны вуза предполагается помощь в области повышения квалификации сотрудников РЭО по интересующим их направлениям, а также профессиональная переподготовка специалистов.