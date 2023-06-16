nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Изображение материала

На полях ПМЭФ-2023 РЭО заключил соглашение о сотрудничестве с Финансовым университето

16 июня 2023, 14:25
На ПМЭФ-2023 ППК «РЭО» и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили договор о сотрудничестве. Основные направления взаимодействия связаны с подготовкой компетентных кадров для экономики замкнутого цикла.

Кроме этого, сотрудничество сторон связано со стажировками, профессиональной переподготовкой, созданием учебных программ и повышением квалификации.

Документ был подписан главой РЭО Денисом Буцаевым и ректором вуза Станиславом Прокофьевым, сообщает gorod55.ru.

По словам Буцаева, работа по формированию экономики замкнутого цикла обязательно включает в себя подготовку кадров, обладающих компетенциями в сфере обращения с отходами.

На базе российских университетов ППК «РЭО» осуществляет подготовку специалистов. Студенты проходят в подразделениях компании практику, а сотрудники, в свою очередь, повышают в вузах свою квалификацию. Кроме этого, сотрудничество ведется в совместных образовательных мероприятиях. Эта работа будет продолжена и в рамках соглашения с Финансовым университетом. Буцаев выразил уверенность, что взаимодействие будет максимально эффективным.

В планах совместной работы РЭО и Финансового университета — разработка программ в сфере научно-исследовательской и учебно-методической деятельности. Также партнеры будут создавать программы по развитию проектной деятельности студентов и заниматься научно-исследовательскими разработками.

Соглашение предусматривает проведение Российским экологическим оператором мастер-классов, тренингов и других деловых мероприятий для студентов и выпускников вуза.

Отмечается, что учащиеся и выпускники Финансового университета смогут проходить стажировку в РЭО, также компания окажет им содействие при трудоустройстве. Со стороны вуза предполагается помощь в области повышения квалификации сотрудников РЭО по интересующим их направлениям, а также профессиональная переподготовка специалистов.

Подпишитесь
Останемся без воды? Чем грозит тюменцам обмеление Туры
Сегодня, 06:57
В Тюменской области в выходные ожидаются заморозки до -5
Сегодня, 07:30
Сколько тратят денег на содержание тюменских чиновников?
Сегодня, 04:02
Депутаты Тюменской областной Думы оценили работу по обращению с ТКО в регионе
Сегодня, 10:13
В Ишиме пропал 13-летний подросток. Его телефон обнаружили в ломбарде
Сегодня, 04:28
Землю в центре Тюмени и на Доме Обороны выставили на продажу за 13 тысяч рублей
Сегодня, 08:00