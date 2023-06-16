Крупный тюменский завод впервые за много лет произведет свои двигатели ТМ-16

В этом поспособствует ПАО «Газпром». Спустя много лет подписано соглашение о сотрудничестве при производстве двигателей ТМ-16. Более того, в проект изделия внесены качественные изменения. Ранее положительную оценку проекта дал в апреле председатель правительства России Михаил Мишустин (он тогда приезжал в Тюмень).