Крупный тюменский завод впервые за много лет произведет свои двигатели ТМ-16

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В этом поспособствует ПАО «Газпром». Спустя много лет подписано соглашение о сотрудничестве при производстве двигателей ТМ-16. Более того, в проект изделия внесены качественные изменения. Ранее положительную оценку проекта дал в апреле председатель правительства России Михаил Мишустин (он тогда приезжал в Тюмень).
«Со своей стороны, поможем „Тюменским моторостроителям“ в реализации проекта, в том числе в подготовке кадров», — сообщил губернатор Тюменской области в своём Telegram-канале.
Ранее «Наш город» отмечал, что в этом году заводу «Тюменские моторостроители» исполнилось 60 лет. Предприятие закупило новые станки на 362 млн рублей.