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Крупный тюменский завод впервые за много лет произведет свои двигатели ТМ-16

16 июня 2023, 14:01
Фото: 1MI

Завод «Тюменские моторостроители» возобновляет производство двигателей ТМ-16

В областной столице завод «Тюменские моторостроители» возобновляет производство собственных двигателей.

В этом поспособствует ПАО «Газпром». Спустя много лет подписано соглашение о сотрудничестве при производстве двигателей ТМ-16. Более того, в проект изделия внесены качественные изменения. Ранее положительную оценку проекта дал в апреле председатель правительства России Михаил Мишустин (он тогда приезжал в Тюмень).

«Со своей стороны, поможем „Тюменским моторостроителям“ в реализации проекта, в том числе в подготовке кадров», — сообщил губернатор Тюменской области в своём Telegram-канале.

Ранее «Наш город» отмечал, что в этом году заводу «Тюменские моторостроители» исполнилось 60 лет. Предприятие закупило новые станки на 362 млн рублей.

Заводу «Тюменские моторостроители» исполнилось 60 лет, предприятие расширяется. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Завод
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