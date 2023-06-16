Из-за ДТП с автобусом в Тюмени на Московском тракте возникла крупная пробка. Фото

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По данным подписчиков паблика ВК «ЧП Тюмень», около 16:50 на Московском тракте (в сторону выезда из города) столкнулись рейсовый автобус и Toyota. Машины перекрыли одну полосу движения, возникла крупная пробка почти в 2 километра.
Toyota врезалась в дорожный знак, но ущерб от аварии небольшой. Ближе к 18:00 в городе ожидается час пик, пробка на Московском тракте может только увеличиться.
Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня в Тюмени была погоня за мотоциклистом. В ней пострадал инспектор ГИБДД.