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Из-за ДТП с автобусом в Тюмени на Московском тракте возникла крупная пробка. Фото

16 июня 2023, 12:19
Фото: Скрин сервиса 2 ГИС и паблика "ЧП Тюмень"

На Московском тракте огромная пробка из-за ДТП с автобусом

В областной столице 16 июня произошло ДТП с участием автобуса. Здесь образовалась большая пробка.

По данным подписчиков паблика ВК «ЧП Тюмень», около 16:50 на Московском тракте (в сторону выезда из города) столкнулись рейсовый автобус и Toyota. Машины перекрыли одну полосу движения, возникла крупная пробка почти в 2 километра.

Toyota врезалась в дорожный знак, но ущерб от аварии небольшой. Ближе к 18:00 в городе ожидается час пик, пробка на Московском тракте может только увеличиться.

Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня в Тюмени была погоня за мотоциклистом. В ней пострадал инспектор ГИБДД.

Инспектор ГИБДД пострадал в ходе погони за молодым мотоциклистом в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах
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